رياضة القليوبية تبدأ استعدادات انعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب والأندية

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن استعدادات مديرية الشباب والرياضة بالقليوبيه لبدء انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب والأندية بالقليوبية، والتى تبدأ اعتبارا من شهر يوليو الجاري، حيث تم عقد اجتماع مع مديري إدارات الهيئات الشبابية والرياضية لمناقشة الضوابط الواردة من الوزارة والبدء فى تشكيل اللجان العامة والفرعية للإشراف على انعقاد الجمعيات العمومية.

205 مراكز شباب و19 ناديا بالقليوبية

وصرح الصبروط، أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تضم 205 مراكز شباب و19 ناديا، ويأتى انعقاد الجمعيات العمومية لهذا العام 2024 / 2025 على مستوى مراكز الشباب بواقع 39 مركز شباب يشهد انتخاب كامل لمجلس الادارة، 91 مركز شباب يوجد بهم بند استكمال لبعض المقاعد الشاغرة فى مجلس الإدارة و75 مركزا ينعقد بهم حمعيات عمومية عادية، بينما على مستوى الاندية يوجد نادى واحد فقط يعقد انتخابات كاملة لمجلس الادارة، 9 اندية استكمال للمقاعد الشاغرة وتأتى الجمعيات العمومية العادية بعدد 9 أندية فقط.

تشكيل لجان عامة للإشراف على الجمعيات العمومية بالقليوبية

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تستعد لانعقاد الجمعيات العمومية كل عام، من خلال تشكيل لجان عامة للإشراف على الجمعيات العمومية ولجان فرعية، بالإضافة لتشكيل غرفة عمليات خلال مدة انعقاد الجمعيات العمومية للتواصل المباشر فى حالة وجود اى معوقات، ويتم التغطية الإعلامية من خلال المركز الإعلامي بالمديرية.

وتأتى تلك الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

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