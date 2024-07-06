أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان مشروعات الطرح الاستثماري بمركز شباب الكوم الأخضر
افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مشروعات الطرح الاستثماري بمركز شباب الكوم الأخضر بمحافظة الجيزة.
وتفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة، معرض أندية الفتاة، حيث أكد وزير الشباب استمرار التطوير لجميع مراكز الشباب والاندية بمختلف محافظات الجمهورية، نظرا لأهمية ما تقدمه تلك المراكز والأندية من خدمات وتلبية احتياجات الشباب، بالاضافة إلى زيادة وتنمية الوعي.
وقال أشرف صبحي: "قمنا اليوم بافتتاح ملعب متعدد الأغراض وحمام سباحة بتكلفة إجمالية “20”مليون جنيه”.
وأكد وزير الشباب والرياضة تشجيعه فكرة الطرح الاستثماري حيث يستفاد مركز شباب الكوم الأخضر من هذا الطرح منً خلال الأرباح المالية والعائد المادي الذي سيجنيه المركز من تلك المنشآت الرياضية كل شهر.
كما أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عزمه التوسع فى انشاء مراكز الشباب وتخصيص المساحات اللازمة لاقامتها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لما تمثله من متنفس للشباب والسكان من مواطنى المحافظة.
وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت جديدة بنادي الطالبية
كما واصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولاته لافتتاح المنشآت الرياضية بمحافظة الجيزة.
وافتتح وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة ملعب كرة القدم السباعي في نادي الطالبية كما افتتحا ملعبين للكرة الطائرة، كما قام صبحي ومرافقيه بتفقد حمام السباحة المغطي للاطمئنان علي كافة الأمور المتعلقة بالإجراءات الخاصة بأمن وسلامة حمام السباحة المغطي.
وتابع وزير الرياضة فعاليات بطولة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية والتي يستضيفها نادي الطالبية، وحرص وزير الرياضة علي مشاركة الاتحاد المصري للرياضة للجميع في المهرجان الترويجي الذي تنظمة الوزارة بالتعاون مع الاتحاد.
كما اختتم الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الجيزة جولتهم الافتتاحية بحضور فاعليات بطولة الألعاب الإلكترونية، وحرص الوزير والمحافظ علي مشاركة الشباب والأسر الأنشطة الشبابية والفاعليات الرياضية التي يستضيفها النادي.
وعبر "صبحي "عن سعادته بالأنشطة المتعددة والمتنوعة التي يقدمها نادي الطالبية لمرتاديه والتي شارك فيها الكثير من الشباب والأسرة المصرية حيث اشتملت الفاعليات التي تم تنظيمها اليوم علي أنشطة متنوعة استهدفت مختلف الأعمار السنية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.