افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مشروعات الطرح الاستثماري بمركز شباب الكوم الأخضر بمحافظة الجيزة.

وتفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة، معرض أندية الفتاة، حيث أكد وزير الشباب استمرار التطوير لجميع مراكز الشباب والاندية بمختلف محافظات الجمهورية، نظرا لأهمية ما تقدمه تلك المراكز والأندية من خدمات وتلبية احتياجات الشباب، بالاضافة إلى زيادة وتنمية الوعي.

أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان مشروعات الطرح الاستثماري بمركز شباب الكوم الأخضر

وقال أشرف صبحي: "قمنا اليوم بافتتاح ملعب متعدد الأغراض وحمام سباحة بتكلفة إجمالية “20”مليون جنيه”.

أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان مشروعات الطرح الاستثماري بمركز شباب الكوم الأخضر

وأكد وزير الشباب والرياضة تشجيعه فكرة الطرح الاستثماري حيث يستفاد مركز شباب الكوم الأخضر من هذا الطرح منً خلال الأرباح المالية والعائد المادي الذي سيجنيه المركز من تلك المنشآت الرياضية كل شهر.

أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان مشروعات الطرح الاستثماري بمركز شباب الكوم الأخضر

كما أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عزمه التوسع فى انشاء مراكز الشباب وتخصيص المساحات اللازمة لاقامتها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لما تمثله من متنفس للشباب والسكان من مواطنى المحافظة.

أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان مشروعات الطرح الاستثماري بمركز شباب الكوم الأخضر

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت جديدة بنادي الطالبية

كما واصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولاته لافتتاح المنشآت الرياضية بمحافظة الجيزة.

وافتتح وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة ملعب كرة القدم السباعي في نادي الطالبية كما افتتحا ملعبين للكرة الطائرة، كما قام صبحي ومرافقيه بتفقد حمام السباحة المغطي للاطمئنان علي كافة الأمور المتعلقة بالإجراءات الخاصة بأمن وسلامة حمام السباحة المغطي.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت جديدة بنادي الطالبية

وتابع وزير الرياضة فعاليات بطولة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية والتي يستضيفها نادي الطالبية، وحرص وزير الرياضة علي مشاركة الاتحاد المصري للرياضة للجميع في المهرجان الترويجي الذي تنظمة الوزارة بالتعاون مع الاتحاد.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت جديدة بنادي الطالبية

كما اختتم الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الجيزة جولتهم الافتتاحية بحضور فاعليات بطولة الألعاب الإلكترونية، وحرص الوزير والمحافظ علي مشاركة الشباب والأسر الأنشطة الشبابية والفاعليات الرياضية التي يستضيفها النادي.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت جديدة بنادي الطالبية

وعبر "صبحي "عن سعادته بالأنشطة المتعددة والمتنوعة التي يقدمها نادي الطالبية لمرتاديه والتي شارك فيها الكثير من الشباب والأسرة المصرية حيث اشتملت الفاعليات التي تم تنظيمها اليوم علي أنشطة متنوعة استهدفت مختلف الأعمار السنية.