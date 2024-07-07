الأحد 07 يوليو 2024
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رياضة

زغلول صيام يكشف عن ضحية جديدة في الكرة المصرية بعد أحمد رفعت!

احمد رفعت
احمد رفعت

بعد ما تابعته أمس وتابعته جماهير كرة القدم المصرية في أزمة اللاعب أحمد رفعت والضغوط التي تعرض لها حتى سقط مغشيا عليه في الملعب وشاءت الأقدار أن يعود للحياة ليكشف سبب ما وصل إليه كنت أتوقع أن يكون الصباح حافلا بقرارات قوية تعيد الأمان للوسط الرياضي وخطوات نحو إصلاح منظومة أثبتنا بالدليل أنها باتت في مرحلة الموت الإكلينيكي.

واجه أحمد رفعت وجه رب كريم مع دعوات الملايين أن يثبته عند السؤال وأن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ولكن هل فعلنا شيئا حتى لا يتكرر ذلك …أبدا الكل يراهن على نسيان الجماهير الأمر برمته مع انشغال الجماهير بحدث آخر سواء لقاء الأهلي وبيراميدز أو أي شيء آخر.

نعم أنا أكتب اليوم عن ضحية جديدة وما يحدث معها لا يمت للقانون أو اللوائح بصلة بل هناك ألف علامة استفهام؟!

إنه رمضان صبحي الذي تعرض لحملات كبيرة وضغوط كثيرة ربما لا تصل إلى ما وصل إليه أحمد رفعت …في البداية كانت هتافات جماهير وغيره وهي أمور تحتمل ولكن أن تصل إلى تجميد اللاعب ووضعه في الثلاجة!

نفس السيناريو وربما هو نفسه تسريبات في الإعلام بدأت بالتلميح ثم سرعان ما ظهر التصريح في أزمة منشطات رمضان صبحي … كل لوائح الكون تجرم إعلان اسم اللاعب ورغم ذلك تم الإعلان عنه وكأن الإعلان مقصود لتشويه سمعة اللاعب قبل أن يصدر من هنا أو هناك.

ثم جلسات استماع 12 ساعة و8 ساعات ولا أعرف لماذا كل تلك الساعات ….ثم يحدد موقف اللاعب بعد من 4 لـ6 ساعات حسب كلام مسئولي الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات !

هل المقصود هو منح رمضان صبحي راحه حتى نهاية الموسم أم ماذا ؟! لقد تواصلت مع خبراء مكافحة المنشطات من داخل وخارج مصر للاستفسار عن الأمر ولكنهم أبلغوني أن ما يرونه جديد عليهم !

نعم جديد عليهم ….لقد تناولت الأمر بحكم خبرة بسيطة في هذا المقال وقلت إن عينة اللاعب الثانية السلبية تجب ما قبله حسب كلام الخبراء ولكن على ما يبدو أن هناك شيئا لا نعرفه.

اذا كان رمضان متورطا فلماذا لا تصدر العقوبة ؟! وهل تناست الوكالة المصرية ما حدث الموسم الماضي مع لاعب البنك الأهلي ؟1 نعم لاعب البنك الأهلي الذي لم يصدر عقوبة ضده إلا بعد نهاية الموسم وحتى تكون العقوبة خلال فترة اجازة الدوري رغم أن العينة الثانية جاءت إيجابية.

فلتذهب بطولة الدوري إلى الجحيم ولكن لا تعبثوا بمستقبل أولادنا النجوم الذين شاركوا في صنع إنجازات للكرة المصرية …..نعم صدر قرار الإيقاف بعد أن كانت نية العميد حسام حسن في استدعاء اللاعب لمعسكر المنتخب قبل مباراتيه في تصفيات المونديال.

هناك شيء غامض في تلك القضية التي تم خلالها تشويه سمعة اللاعب حتي قبل الاستماع والتحقيق …. أخشى ما أخشاه أن تظهر فصولها بعد فوات الأوان …..ادعو الله السلامة للاعب رمضان صبحي من كل سوء ولكن بالله عليكم عندما يتوقف تجديد عقد اللاعب بسبب تلك القضية التي لا نعرف متى تنتهي فصولها.

باتت الأجواء ملبدة بالغيوم وباتت شلل بعينها هي من تحكم وتتحكم في الوسط الرياضي.. شلل لا تبحث إلا عن مصالحها ومصالح أصحابها فقط …حتى لو كانت علي حساب سمعة الرياضة المصرية.

ارحمونا يرحمكم الله.. حلوا عن سماء الرياضة.. وربنا يستر علينا.
 

احمد رفعت رمضان صبحي الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات الدوري المصري المنتخب الوطني

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