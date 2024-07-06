طبيب أحمد رفعت يحذر من إقامة المباريات 4 عصرا: خطر على حياة اللاعبين

أحمد رفعت، حذر الدكتور أحمد أشرف عيسى المشرف على علاج اللاعب أحمد رفعت، من خطورة إقامة مباريات بطولة الدوري العام أو المسابقات الأخرى في الساعة الرابعة عصرا، على حياة اللاعبين.

نصيحة طبيب أحمد رفعت له قبل الوفاة

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: أحمد رفعت قبل وفاته أخبرني بأنه يرغب في الذهاب إلى الساحل الشمالي فنصحته بتجنب الإجهاد الحراري حفاظا على صحته وحياته وبالفعل لم يذهب.



خطورة لعب المباريات في الرابعة عصرا

وتابع: "أحذر من إصابة الرياضيين بالإجهاد الحراري في ظل لعب المباريات في الرابعة عصرا؛ لأنها قد تؤدي إلى حدوث جلطة في القلب".



مبادرة الكشف على قلوب الرياضيين

وتابع: يجب على الدولة تبني مبادرة للفحص والكشف على قلوب جميع الرياضيين.