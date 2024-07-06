رئيس مودرن سبورت يكشف عن “جين” تسبب في وفاة أحمد رفعت (فيديو)

أحمد رفعت، أكد الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت أنه تقابل مع أحمد رفعت منذ عدة أيام قائلا: كنا نسعى لإنهاء تجنيده ثم السفر خارج مصر، وتكلمت معه عن المستقبل".

رسالة وليد دعيس لـ أحمد رفعت قبل وفاته

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "المحور":"قلت لـ أحمد رفعت أهم حاجة تبقى في وسط أسرتك وميهمنيش تلعب أو متلعبش وكفاية إننا شايفينك كده في وسطينا وهو كان متقبل".

أحمد رفعت، فيتو

جينات أحمد رفعت القلبية

وتابع: "حالة أحمد رفعت منذ أيام كانت طبيعية وتناقشنا في استكمال علاجه بالخارج، ولكن ما أحب توضيحه إنه اتعمل له تحليل جينات أثبت أنه النسبة عنده عالية في الإصابة بالأمراض القلبية".



تحليل جينات أحمد رفعت في مستشفى وادي النيل

وأوضح: "في المستشفى عمل أحمد رفعت تحليل أظهر أن لديه جين من الجينات يؤكد أنه عرضة للإصابة بالأمراض القلبية بشكل كبير، وكان متوقع أنه في أي لحظة يحدث له انتكاسة مرة أخرى، وتم عمل له دعامتين وكان مطلوب يتعمل له عمل لتنظيم ضربات القلب".



انتكاسة أحمد رفعت الأخيرة

وتابع: "كنت مع أحد الأطباء من المشرفين على حالة احمد رفعت وأخبرني ان وفاته بسبب الجينات الموجودة عنده، ولو كنا ركبنا له جهاز تنظيم ضربات القلب مكنش هيفرق لإن كان فيه جزء من القلب الخاص بالإشارات الكهربائية حدث له تليف".