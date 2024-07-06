افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال التطوير التي نفذتها الوزارة بمركز شباب ميت عقبة بمحافظة الجيزة.

واشتملت أعمال التطوير علي عمل الانترلوك بمدخل مركز شباب ميت عقبة وافتتاح الملعب الخماسي بإجمالي تكلفة 4.5 ملايين جنيه.

أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب ميت عقبة

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن تطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها بالشكل الذي يمكنها منً تقديم كافة الخدمات الرياضية والشبابيةً والاجتماعية والثقافية والفنية وجميع الخدمات التي يستفيد بها النشء والشباب والأسر المصرية بمختلف محافظات الجمهورية.

أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب ميت عقبة

وأشار أشرف صبحي إلى أن الوزارة توفر العديد من المشروعات الاستثمارية والتي ستخدم قطاع كبير من الشباب والأسر المصرية، مشيرا إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بملف البناء في البشر والاستثمار في الشباب.

أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب ميت عقبة

والتقى وزير الرياضة أثناء جولته داخل المركز بفتيات من برنامج ريحانة ودار بينهم حديث عن مدى استفادتهم من "ريحانة" الذي تنفذه الوزارة، وتتمحور فكرة برنامج "ريحانة" صقل مهارات الفتيات بالشكل الذي يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل أدوارهم بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد يواجهوها وكيفية التعامل معها.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان مجمع ألعاب الماء بنادي الترسانة

كما افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجمع حمام سباحة للألعاب المائية بنادي الترسانة.

وبارك وزير الشباب والرياضة افتتاح المجمع الاجتماعي الجديد للألعاب المائية والذي سوف يخدم قطاع كبير من أعضاء نادي الترسانة مؤكدا ان هذا المجمع الجديد والذي يشتمل على حمام سباحة أطفال وترفيهي.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان مجمع اجتماعي لألعاب الماء بنادي الترسانة

أشرف صبحي يتفقد معرض منتجات ذوي الهمم

كما تفقد وزير الرياضة معرض لمنتجات الشباب من ذوي الهمم والتي اشتملت على المنتجات اليدوية والتراثية وسيتم التسويق لمنتجاتهم، كما زار الورش الحرفية لذوي الهمم.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان مجمع اجتماعي لألعاب الماء بنادي الترسانة

وتفقد وزير الشباب والرياضة برنامج مشواري والذي تنظمه الوزارة والذي يهدف إلى إعداد النشء والشباب من الجنسين للحياة العملية ولسوق العمل من خلال تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات الحياتية والتي تتمثل في مهارات التخطيط واتخاذ القرارات والتفكير الابتكاري والغير نمطي، كما قام وزير الرياضة ومحافظ الجيزة بغرس شجرة بنادي الترسانة والتي تأتي ضمن مبادرة الحفاظ علي البيئة والمتغيرات المناخية.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان مجمع اجتماعي لألعاب الماء بنادي الترسانة

وعلى هامش الجولة داخل نادي الترسانة افتتح حمامي السباحة الترفيهي والأطفال كما توجه إلى حمام السباحة الأولمبي بالنادي، واطمأن وزير الرياضة بنفسه على تنفيذ إجراءات وقواعد الأمن والسلامة عند ممارسة السباحة وخاصة للأطفال المترددين على استخدام حمام السباحة.