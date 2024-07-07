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حوادث

شاهد يفجر مفاجأة في واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

حسام حبيب وشيرين
حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

تستمع نيابة القاهرة الجديدة إلى أقوال الشهود في واقعة اتهام  الفنان حسام حبيب بالتعدي على طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأوضح أحد الشهود أن حديث حسام حبيب عن حضوره إلى فيلا شيرين لدفاعه عن نجلة شيرين عبد الوهاب لم يحدث وكل هذا الحديث هو مجرد خيالات.

وشهد الشاهد بتعدي حسام علي شيرين بالضرب مما أحدث إصابتها بإصابات متعددة منها جرح غائر بالرأس استدعى الخياطه بـ٣ غرز طبقا للتقرير الطبي.

وكان حسام حبيب سلم بعض الصور والفيديوهات الخاصة بالواقعة لإثبات موقفه القانوني بالقضية بأنه لم يعتد على الفنانة شيرين عبد الوهاب، وأنها هي من قامت بتحطيم محتويات الشقة.

وحصلت “فيتو” على بعض الصور الخاصة بالواقعة.

جانب من الواقعة، فيتو 

 

كنت بدافع عن بنت شيرين عبدالوهاب

وقال المتهم: «أنا مكنتش اتخيل أكون طرف في الخناقة.. بس أنا كنت بدافع عن بنت شيرين عبدالوهاب بسبب حاجة حصلت، وأنا اتدخلت أفض مشاجرة بينهم».

وطلب حسام حبيب من النيابة شهادة ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب لسماع أقوالها حول واقعة الضرب.

من جانبه، أكد ياسر قنطوش محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب، بأن موكلته تواصل الإجراءات القانونية ضد حسام حبيب ولن تتنازل عن المحضر ضد طليقها.

وأكد قنطوش، انه لا يوجد تنازل عن المحضر الذي حررته الفنانة اليوم ضد طليقها الفنان حسام حبيب، مشيرًا إلى أن الصلح لم يتم والتنازل لم يحدث، على عكس ما تم تداوله على مواقع التواصل وعدد من المواقع الإخبارية.

وأشار إلى أن النيابة العامة بالقاهرة تباشر التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد طليقها الفنان حسام حبيب، لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب، بعد أن حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرا رسميا بقسم التجمع ضد طليقها تتهمه بالتعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.

ونجح رجال مباحث القاهرة في ضبط المطرب حسام حبيب بعد قيامه بالتعدي بالضرب على المطربة شيرين عبدالوهاب بمنطقة التجمع.

وكشف مصدر أمنى تفاصيل القبض على حسام حبيب طليق شيرين عبد الوهاب، قائلا: النيابة العامة حققت في بلاغ تعدي المطرب حسام حبيب على المطربة شيرين عبدالوهاب داخل فيلا بالتجمع الخامس، وأصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار المطرب حسام حبيب للتحقيق معه.

واتهمت المطربة شيرين عبدالوهاب، طليقها المطرب حسام حبيب بسرقة دولارات من حقيبتها بعد التعدي عليها.

وأشار المصدر الى أن شيرين عبدالوهاب اتهمته أيضًا بسرقة تليفونها الخاص بسبب الخلاف على ملكية استديو، مشيرا إلى أن الواقعة حدثت في فجر اليوم عندما حضرت المجني عليها إلى قسم شرطة التجمع الخامس والدماء تسيل منها بغزارة.. وشكت من تعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب.

وأشار المصدر إلى أن شيرين أصيبت في رأسها وقدمها وعينها، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج وتم عمل تقرير طبي لها.

 

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