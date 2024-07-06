القبض على حسام حبيب لاتهامه بالتعدي على شيرين عبد الوهاب

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على المطرب حسام حبيب حال اختبائه داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على المطربة شيرين عبد الوهاب.

أزمة جديدة بطلها الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب داخل قسم شرطة التجمع الخامس، وحررت “شيرين” محضرا ضد طليقها اتهمته بسرقة هاتفها والتعدى عليها.

وقالت شيرين في محضر الشرطة: إنها حضرت للشقة ملكها والتي تستخدم كاستديو لأغانيها، وفوجئت بوجود حسام حبيب، فطلبت منه إعادة أموال كانت أعطتها له لتشييد الأستديو، لكنه أخذ هاتفها واعتدى عليها بالضرب المبرح، مما أصابها بجروح في جميع أنحاء جسدها.

وتباشر نيابة القاهرة الجديدة التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد طليقها الفنان حسام، حبيب لاتهامه بالتعدي بالضرب عليها داخل شقته في التجمع الأول.

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