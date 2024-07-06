السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على حسام حبيب لاتهامه بالتعدي على شيرين عبد الوهاب

حسام حبيب وشيرين
حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على المطرب حسام حبيب حال اختبائه داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على المطربة شيرين عبد الوهاب.

أزمة جديدة بطلها الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب داخل قسم شرطة التجمع الخامس، وحررت “شيرين” محضرا ضد طليقها اتهمته بسرقة هاتفها والتعدى عليها.

وقالت شيرين في محضر الشرطة: إنها حضرت للشقة ملكها والتي تستخدم كاستديو لأغانيها، وفوجئت بوجود حسام حبيب، فطلبت منه إعادة أموال كانت أعطتها له لتشييد الأستديو، لكنه أخذ هاتفها واعتدى عليها بالضرب المبرح، مما أصابها بجروح في جميع أنحاء جسدها.

وتباشر نيابة القاهرة الجديدة التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد طليقها الفنان حسام، حبيب لاتهامه بالتعدي بالضرب عليها داخل شقته في التجمع الأول.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التجمع الخامس الفنان حسام حبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب المطرب حسام حبيب المطربة شيرين عبد الوهاب

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على حسام حبيب بعد التعدي على شيرين عبد الوهاب

القبض على حسام حبيب لاتهامه بالتعدي على شيرين عبد الوهاب

طبيب أحمد رفعت يفجر مفاجأة بشأن اللحظات الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

رئيس مودرن سبورت يكشف مفاجأة عن عقد أحمد رفعت وحلقة إبراهيم فايق (فيديو)

بيان رسمي، مودرن سبورت يكشف حقيقة تعرض أحمد رفعت لأي ضغوط قبل وفاته

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

رئيس مودرن سبورت يكشف عن “جين” تسبب في وفاة أحمد رفعت (فيديو)

التفاصيل الكاملة لفيديو الغش الجماعي بامتحان الكيمياء للثانوية العامة بالدقهلية

منوعات

المزيد

غواص يعثر على ناب حيوان منقرض

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أخذ ما تركه المستأجر بعد انتهاء عقد الإجارة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

تفسير حلم تناول اللحم المشوي في المنام وعلاقته بالخير والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية