رسالة قرينة السيسي للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد

هنأت السيدة قرينة الرئيس السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري.

وقالت: أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، فهي مناسبة جليلة تذكرنا بأعظم معاني الوفاء والصبر والإيمان في صفحات التاريخ الإنساني، داعية الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير واستقرار على وطننا.. كل عام وأنتم بخير.

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