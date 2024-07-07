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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 7 يوليو 2024

التحليل الفنى، فيتو
التحليل الفنى، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، استكملت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بجلسة اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024 بداية الأسبوع  الثاني من يوليو خلال حركة التداولات.

حركة التداولات جلسة الأحد 7 يوليو 2024 

  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.34 % عند مستوى 28.743.92 نقطة.
  • صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.50 %  عند مستوى 6.316  نقطة.
  • صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37 % عند مستوى 9.182.14 نقطة.
  • صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة  0.29  % عند مستوى 2.777.14 نقطة.

 

 

وخلال السطور التالية تعرض “فيتو”، التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم.

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التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 ، فيتو 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

على الرسم البياني اليومي افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة إيجابية؛ حيث شهد المؤشر ارتفاعا عند المستوى  28.743.92 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 28800 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 29000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي. 

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التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

على الرسم البياني اليومي افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 6.316.01  بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 7000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد لحالي وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 7300 و7500 و8000  نقطة من منظور قصير الآجل ليبقى الاتجاه الصاعد قائمًا طالما ظل التداول أعلى القاع المتكون عند 5500 نقطة. 

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