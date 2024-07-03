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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

التحليل الفني، فيتو
التحليل الفني، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بحركة تداولات اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24 % عند مستوى 28.331.85 نقطة.

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87 %  عند مستوى 6.278.53 نقطة وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02 % عند مستوى 9.146.09 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% عند مستوى 2787 نقطة.

وخلال السطور التالية تعرض “فيتو”، التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم.

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مؤشرات ، فيتو 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

على الرسم البياني اليومي افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة إيجابية؛ حيث شهد المؤشر ارتفاعا عند المستوى 28.331.85 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 28500 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 29000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي. 

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مؤشرات، فيتو 

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

على الرسم البياني اليومي افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 6.278.53 بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 7000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد لحالي وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 7300 و7500 و8000  نقطة من منظور قصير الآجل ليبقى الاتجاه الصاعد قائمًا طالما ظل التداول أعلى القاع المتكون عند 5500 نقطة. 

حركة تداولات البورصة المصرية

  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24 % عند مستوى 28.331.85 نقطة.
  • صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87 %  عند مستوى 6.278.53 نقطة.
  • صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02 % عند مستوى 9.146.09 نقطة.
  • صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% عند مستوى 2787 نقطة.

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