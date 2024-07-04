جلسة بالشيوخ لمناقشة قوانين صناديق الاستثمار.. وخبراء: خلو السوق من أي نمو حقيقي لصناعة سوق المال.. وهذه أهمية الاستثمارات المباشرة في التنمية الاقتصادية

سوق المال المصرى، ناقشت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والتشريعية بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال، وطلب بشأن تطوير صناديق الاستثمار العقاري.

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د. هدى عطيه، فيتو

خبيرة أسواق مال: قوانين سوق المال الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى عطيه خبيرة أسواق المال لــ “فيتو “: هناك خلو فى السوق المصري من أي نمو حقيقي لصناعه سوق المال ، ويمكن القول ان قوانين سوق المال بلا شك آلية رئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة.

وأضافت هدى قائلة: تؤدي الاستثمارات المباشرة دورا مهما في عمليات التنمية الاقتصادية لمختلف دول العالم حيث أن التدفقات الرأسمالية شأنها شأن التدفقات التجارية الدولية أحد أهم رکائز النمو الاقتصادي واستدامته حيث تعکف العديد من الدول على وضع استراتيجيات متکاملة لجذب الاستثمار الأجنبي بمختلف أشکاله ولتشجيع الصادرات ومساندة المنتج الوطني للوصول الى الأسواق الخارجية.

وهکذا تزايد دور وأهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة وأصبحت من أهم مصادر التمويل في الدول النامية، خاصة في ظل حجم المديونية الخارجية.

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مجلس الشيوخ، فيتو

الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد

جدير بالذكر تضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والتشريعية بشأن دراسة تقدم بها الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وجاء في تقرير اللجنة، أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.

خبيرة أسواق مال توضح أهميه الاستثمارات المباشرة في عمليات التنمية الاقتصادية

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى المنشاوى خبيرة اسواق المال لـ “ فيتو ”: الاستثمار المباشر عبارة عن الاستثمار في مؤسسة أو شركة تجارية أجنبية للحصول على السيطرة والنفوذ وممارسة تأثير أوسع ضمن قرارات إدارة الشركة الأجنبية مقابل أن يقوم الطرف المستثمر بتوفير رأس المال للشركة بحيث يمكن أن يساهم الاستثمار المباشر للفرد أو المنظمة المستثمرة في شركة أجنبية في أي مجال من المجالات الاقتصادية المختلفة في فرصة الحصول على الحصة الأكبر أو الحصة الأقل، لكن الفائدة تمنح الطرف المستثمر السيطرة والنفوذ في الشركة الأجنبية من مصادر غير توفير رأس المال مثل توفير أصول النظم والتكنولوجيا التنظيمية والإدارية التي تستعين بها الشركة للقيام بأعمالها.

د. هدى المنشاوى، فيتو

عملية الاستثمار بطريقة غير مباشرة

وأضافت المنشاوى قائلة: اما الاستثمار غير المباشر عبارة عن نوع من أنواع الاستثمار الذى يتم من خلاله عملية الاستثمار في الشركة أو العقار من خلال شراء الأسهم أو شهادات الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى من قبل الطرف المستثمر بحيث تتم هذه العملية الاستثمارية بطريقة غير مباشرة؛ ويعني ذلك أن هذا النوع من الاستثمار يتم عن طريق المؤسسات المالية الوسيطة أو عن طريق مستشار قانوني مختص بهذا النوع من الاستثمار.

مؤشر ات التداول بسوق المال المصرى، فيتو

المؤشرات تتلون بالأخضر بختام حركة التعاملات اليوم

مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 28161 نقطة.

صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6235 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 9064 نقطة.

صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2783 نقطة.