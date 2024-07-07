قوات الاحتلال تقتحم بلدة تقوع شرق بيت لحم

الحرب على غزة ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت وفتشت منزل المواطن جودت العمور، وسلمت نجله موسى بلاغا لمقابلة المخابرات الإسرائيلية، ونفذت عمليات تفتيش في محيط دار البلدية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

مشاورات واتصالات مصرية مع حركة حماس

وكان مصدر مصري رفيع المستوى، قد أفاد أمس بإجراء مشاورات واتصالات مصرية مع حركة حماس، في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنجاز اتفاق التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر هويته لرويترز، إن لقاءات مصرية مكثفة جرت مع جميع الأطراف خلال الأسبوع الجاري لدفع جهود التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة.

وقال المصدر إن مصر ستستضيف وفودا إسرائيلية وأمريكية للتباحث حول النقاط العالقة في اتفاق التهدئة بقطاع غزة.



وكان مصدر كبير في حركة حماس، قد قال أمس السبت، إن الحركة قبلت مقترحا أمريكيا لبدء محادثات بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة، بما في ذلك الجنود والرجال، خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.

التزام إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار



وأوضح أن الحركة وافقت على التخلي عن مطلب التزام إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال مرحلة أولى تستمر 6 أسابيع.

وذكر مسئول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة الدولية أن المقترح قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا وافقت عليه إسرائيل وسينهي الحرب الدائرة منذ 9 أشهر بين إسرائيل وحماس في غزة.

وذكر المصدر في حماس أن الاقتراح يضمن قيام الوسطاء بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في تل أبيب



وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد رصدت اندلاع مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في تل أبيب، والشرطة تفرقهم بالمياه العادمة.

واندلعت موجة احتجاجات في تل أبيب تطالب بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإعادة المحتجزين في غزة.

وكانت قد ذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان مشترك صادر عنهم اليوم السبت: لا تسمحوا لنتنياهو بأن يفشل الصفقة مرة أخرى، ونحن أقرب من أي وقت مضى للقاء أبنائنا.