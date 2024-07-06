أخبار الفن: كواليس خناقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. وفاة مدير التصوير عصام فريد.. والثنائى الفني دانييلا رحمة وناصيف زيتون يدخلان عش الزوجية

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 العديد من الأحداث الفنية.. نستعرض أبرزها خلال النشرة الفنية لــــ “فيتو”:

توجهت المطربة شيرين عبد الوهاب فجر اليوم السبت لقسم شرطة التجمع وقامت بتحرير محضر ضد طليقها المطرب حسام حبيب لتعديه عليها بالضرب المبرح وإحداث إصابات بالغة في أنحاء متفرقة بجسدها أدت إلي وجود أثار دماء علي وجهها.

و بحسب المحضر ٧١٥٥ الذي تقدمت به شيرين ضد حسام، نشبت مشادة بين كلاهما لمدة ساعة متواصلة بسبب اختلافات جديدة بينهما وتوجهت الفنانة إلى قسم الشرطة، والدماء تغطي وجهها ورأسها.

احتفل المطرب السوري ناصيف زيتون والفنانة اللبنانية دانييلا رحمة بحفل زفافهما قبل أيام، عقب قصة حب دامت لسنوات طويلة.

وكشف العروسان عن لقطات خاصة من حفل زفافهما الذي أُقيم فى مكان بعيد عن بيروت، وبحضور حواليّ 50 شخصا فقط في سهرة ضخمة امتدت لساعات الفجر الأولى.

غيب الموت قبل قليل مدير التصوير الكبير عصام فريد، عن عمر يناهز 83 عاما.

أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب والمتحدث الرسمي لها، أنه لا يوجد تنازل عن المحضر الذي حررته الفنانة اليوم السبت، ضد طليقها الفنان حسام حبيب، مشيرًا إلى أن الصلح لم يتم والتنازل لم يحدث.

وفاة مدير التصوير عصام فريد عن عمر يناهز 83 عاما

غيب الموت قبل قليل مدير التصوير الكبير عصام فريد، عن عمر يناهز 83 عاما.

وكشفت عن الوفاة الفنانة سيمون التي قدمت له نعيا خاصا جاء به: "الأستاذ الرائع المصور المبدع (عصام فريد) الله يرحمه أجمل تصوير في مسلسل فارس بلا جواد.. وظلت الصداقة والاحترام لآخر أيام.. كلنا لها الله يرحمه والبقاء لله".

احتل فيلم أهل الكهف بطولة النجم خالد النبوي أمس الجمعة، المركز الخامس في ترتيب إيرادات الأفلام بشباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية مسجلا تراجع جديد فى مستوى إيراداته.

يفتتح الكينج محمد منير أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 12 يوليو الجاري.

وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر حفل محمد منير بمهرجان العلمين الجديدة، وجاءت الأسعار كالتالي الفئة الأولى 600 جنيه للتذاكرة الواحدة، بالإضافة إلى فئة أخرى بسعر 80 ألف جنيه شاملة 10 تذاكر.

محمد رياض يكشف سبب تأجيل حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

كشف الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري عن سبب تأجيل حفل افتتاح الدورة السابعة عشرة والتي تحمل اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ليقام يوم 30 يوليو الجاري بدلا من 15 من الشهر نفسه... فقي بعض الأمور لم تنته فيما يتعلق بالتجهيز للمهرجان وخاصة حفل الافتتاح الذي أرغب أن يخرج بشكل يليق بمهرجان الدولة والمسرح والمسرحيين.. خاصة أن المهرجان ينقل عبر قناة الحياة للوطن العربي كله والعالم أيضا

وقال محمد رياض خلال لقاء نشر عبر الصفحة الرسمية للمهرجان: "تم تأجيل حفل الافتتاح فقط.. لكن ورش المهرجان بالفعل مستمرة منذ شهر مضى، وهي ورش في التأليف والتمثيل والإلقاء والإخراج".