الدماء غطت جسدها، كواليس خناقة شيرين وحسام حبيب فجرا

توجهت المطربة شيرين عبد الوهاب فجر اليوم السبت لقسم شرطة التجمع وقامت بتحرير محضر ضد طليقها المطرب حسام حبيب لتعديه عليها بالضرب المبرح عليها وإحداث ما بها من إصابات غطت جسدها بالدماء كاملًا.

خناقة شيرين وحسام

و بحسب المحضر ٧١٥٥ الذي تقدمت به شيرين ضد حسام، نشبت مشادة بين كلاهما لمدة ساعة متواصلة بسبب اختلافات جديدة بينهما وتوجهت الفنانة إلى قسم الشرطة، والدماء تغطي وجهها ورأسها.

سبب المشاجرة

و أرجعت المصادر تلك المشاجرة إلى سرقة مبلغ مالي من شيرين، فيما ذهب عدد من المقربين إلى أن السبب الحقيقي هو أزمة بين شيرين وإحدى نجلتيها مما جعل شيرين تنفعل وتلجأ لحسام الذي لم يتعامل مع الأمر على النحو الصحيح وساهم في اشتعال الأزمة بين الفنانة ونجلتها.

جمهور شيرين: سبب المشاجرة علاقة عاطفية جديدة

وأرجع الجمهور وفانز شيرين عبد الوهاب سبب المشاجرة الأخيرة بين الثنائي الفني إلى الانتشار واسع المدى الذي تحدث حول وجود علاقة غرامية وزواج بين شيرين وطليق أنغام الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

تصالح مرتقب بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في المشاجرة الأخيرة

وأضافت المصادر أنه تم تكليف محامي شيرين عبد الوهاب بالتوجه لتسوية الأمر والتصالح في المحضر بشكل رسمي.