السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الدماء غطت جسدها، كواليس خناقة شيرين وحسام حبيب فجرا

شيرين، فيتو
شيرين، فيتو

توجهت المطربة شيرين عبد الوهاب فجر اليوم السبت لقسم شرطة التجمع وقامت بتحرير محضر ضد طليقها المطرب حسام حبيب لتعديه عليها بالضرب المبرح عليها وإحداث ما بها من إصابات غطت جسدها بالدماء كاملًا.

خناقة شيرين وحسام 

و بحسب المحضر ٧١٥٥ الذي تقدمت به شيرين ضد حسام، نشبت مشادة بين كلاهما لمدة ساعة متواصلة بسبب اختلافات جديدة بينهما وتوجهت الفنانة إلى قسم الشرطة، والدماء تغطي وجهها ورأسها.

سبب المشاجرة

و أرجعت المصادر تلك المشاجرة إلى سرقة مبلغ مالي من شيرين، فيما ذهب عدد من المقربين إلى أن السبب الحقيقي هو أزمة بين شيرين وإحدى نجلتيها مما جعل شيرين تنفعل وتلجأ لحسام الذي لم يتعامل مع الأمر على النحو الصحيح وساهم في اشتعال الأزمة بين الفنانة ونجلتها.

جمهور شيرين: سبب المشاجرة علاقة عاطفية جديدة

وأرجع الجمهور وفانز شيرين عبد الوهاب سبب المشاجرة الأخيرة بين الثنائي الفني إلى الانتشار واسع المدى الذي تحدث حول وجود علاقة غرامية وزواج بين شيرين وطليق أنغام الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

تصالح مرتقب بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في المشاجرة الأخيرة  

وأضافت المصادر أنه تم تكليف محامي شيرين عبد الوهاب بالتوجه لتسوية الأمر والتصالح في المحضر بشكل رسمي.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المطربة شيرين عبد الوهاب المطرب حسام حبيب الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم المطربة شيرين خناقة شيرين وحسام شيرين وحسام حبيب شيرين عبد الوهاب شيرين وحسام

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: المسكوت عنه في وفاة أحمد رفعت!

تفاصيل واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

لأول مرة، آبي أحمد يتجاهل الحديث عن سد النهضة بالبرلمان، وإثيوبيا تغلق منفذي المياه

التعليم عن فيديو الغش: إلغاء الامتحان للجنة بالكامل حال ثبوت صحته

الدماء غطت جسدها، كواليس خناقة شيرين وحسام حبيب فجرا

بعد التشكيك في مؤهلاته، تحرك برلماني حول معايير اختيار وزير التعليم الجديد

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 6 يوليو 2024

سعر القصدير في السوق اليوم السبت 6-7-2024

منوعات

المزيد

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

الصين تطلق حملة جديدة لمكافحة السمنة لهذا السبب

شرط غريب لنجلي ستارمر قبل الإقامة في 10 داوننج ستريت، تفاصيل

ناسا ترصد مرور "قتلة الكوكب" قرب الأرض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم السبت 6-7-2024

سعر الألومنيوم اليوم السبت فى الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 6 يوليو 2024

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

الإعلامية لونا الشبل.. من شاشات الإعلام للسيدة الثانية للرئيس السوري (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نساء لهن في الهجرة شأن، 4 نسوة هاجرن قبل الرسول

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بمواجهة الأزمات

الإفتاء توضح كيفية تحصين النفس من الفتن

المزيد
الجريدة الرسمية