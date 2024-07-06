ناصيف زيتون يكشف عن لقطات خاصة من حفل زفافه على الفنانة دانييلا رحمة (صور)

احتفل المطرب السوري ناصيف زيتون والفنانة اللبنانية دانييلا رحمة بحفل زفافهما قبل أيام، عقب قصة حب دامت لسنوات طويلة.

زفاف ناصيف زيتون ودانييلا رحمة

وكشف العروسان عن لقطات خاصة من حفل زفافهما الذي أُقيم فى مكان بعيد عن بيروت، وبحضور حواليّ 50 شخصا فقط في سهرة ضخمة امتدت لساعات الفجر الأولى.

ورفض ناصيف زيتون عروض شركات الإعلام العربية التي عرضت على العروسين مبلغ نصف مليون دولار أمريكي لتصوير الحدث، لكن زيتون رفض المتاجرة بحياته الشخصية

ناصيف زيتون

وعلى جانب آخر طرح الفنان السوري ناصيف زيتون مؤخرا أغنيته الجديدة “بالأحلام” التي حققت نجاحا واسع المدى وذلك علي موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتقول كلمات ناصيف زيتون الجديدة “بالأحلام”:"حبا وحابب قلا قديش بحسلا ويللي متلا هيّ والله خلصوا به الإيام عيونا شو إرتحتلن وحكيا غيرن كلن ويللي متلا بس موجودين بالأحلام موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام اه موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام حَبتني على حالي عملت كل شي".

كما تقول كلمات الأغنية: "كرمالي بتحترمني وبتقدرني وبتحنلّي كتير بحلفلا بعيونا ما بعيش من دونا هيّ اللي عرفت انو جواتي ولد صغير موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام اه موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام اه موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام".