السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تراجع جديد لـ أهل الكهف بالبوكس أوفيس المصري

أهل الكهف،فيتو
أهل الكهف،فيتو

 احتل فيلم أهل الكهف بطولة النجم خالد النبوي أمس الجمعة، المركز الخامس في ترتيب إيرادات الأفلام بشباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية مسجلا تراجع جديد فى مستوى إيراداته.

 

أبطال فيلم أهل الكهف 

 ويضم فيلم أهل الكهف مجموعة من النجوم منهم خالد النبوي، وأحمد عيد، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمود حميدة، ومصطفى فهمي، وصبري فواز، وهاجر أحمد، وريم مصطفى، ومحمد فراج، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

 

إيرادات فيلم أهل الكهف أمس 

وحقق فيلم أهل الكهف في السينمات المصرية أمس الجمعة ايرادات بلغت 253 ألفا و29 جنيهًا فقط، ليحل خامس بعد أفلام ولاد رزق 3، واللعب مع العيال، وعصابة الماكس وجوازة توكسيك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أهل الكهف أبطال فيلم أهل الكهف اللعب مع العيال إيرادات فيلم إيرادات فيلم أهل الكهف

الأكثر قراءة

طبيب أحمد رفعت يفجر مفاجأة بشأن اللحظات الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

إنجلترا وسويسرا يلجأن لضربات الجزاء بعد التعادل الإيجابي 1/1

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

التفاصيل الكاملة لفيديو الغش الجماعي بامتحان الكيمياء للثانوية العامة بالدقهلية

زغلول صيام يكتب: المسكوت عنه في وفاة أحمد رفعت!

بيان رسمي، مودرن سبورت يكشف حقيقة تعرض أحمد رفعت لأي ضغوط قبل وفاته

أول تعليق من حسام حبيب بعد واقعة المشاجرة مع شيرين عبدالوهاب

الأغلى بـ 70 جنيهًا، ننشر أسعار 17 نوعًا من المانجو بسوق الجملة

منوعات

المزيد

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

الصين تطلق حملة جديدة لمكافحة السمنة لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

تفسير حلم تناول اللحم المشوي في المنام وعلاقته بالخير والرزق

نساء لهن في الهجرة شأن، 4 نسوة هاجرن قبل الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية