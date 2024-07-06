تراجع جديد لـ أهل الكهف بالبوكس أوفيس المصري

احتل فيلم أهل الكهف بطولة النجم خالد النبوي أمس الجمعة، المركز الخامس في ترتيب إيرادات الأفلام بشباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية مسجلا تراجع جديد فى مستوى إيراداته.

أبطال فيلم أهل الكهف

ويضم فيلم أهل الكهف مجموعة من النجوم منهم خالد النبوي، وأحمد عيد، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمود حميدة، ومصطفى فهمي، وصبري فواز، وهاجر أحمد، وريم مصطفى، ومحمد فراج، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

إيرادات فيلم أهل الكهف أمس

وحقق فيلم أهل الكهف في السينمات المصرية أمس الجمعة ايرادات بلغت 253 ألفا و29 جنيهًا فقط، ليحل خامس بعد أفلام ولاد رزق 3، واللعب مع العيال، وعصابة الماكس وجوازة توكسيك.