السبت 06 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

تعديل موعد الدورة 17 من المهرجان القومي للمسرح، اعرف التفاصيل

المهرجان القومي للمسرح،
المهرجان القومي للمسرح، فيتو

كشفت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري دورته السابعة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض دورة الفنانة القديرة "سميحة أيوب"، عن تعديل موعد انعقاد المهرجان هذا العام، حيث كان من المقرر أن تنطلق فعالياته يوم 15 يوليو الجاري. 

تعديل موعد انعقاد المهرجان القومي للمسرح 

وبعد التعديل الذي حدث في موعد انعقاد المهرجان القومي للمسرح، من المقرر إقامة حفل الافتتاح يوم 30 يوليو 2024 بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، كما تقرر أن يكون حفل الختام وتوزيع جوائز يوم 15 أغسطس المقبل. 

المهرجان القومي للمسرح 

يشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري أعلن خلال الأيام الماضية عن قائمة المكرمين في دورته الـ 17، وسيكرم خلال حفل افتتاحه ( 10 ) قامات فنية مسرحية متعددة التخصصات هي: الفنان الكبير أحمد بدير، الفنان القدير أسامة عباس، النجم  أحمد آدم، الفنانة القديرة سلوي محمد علي، الدكتورة القديرة  نجوي عانوس أستاذة المسرح، الدكتور ومخرج الأوبرا الشهير عبد الله سعد، المنتج الكبير والمؤلف أحمد الأبياري، الفنان القدير حسن العدل، الدكتور القدير عاطف عوض مصمم الاستعراضات، والفنان القدير عزت زين.

ومن المقرر أن تخرج حفل الافتتاح المخرجة بتول عرفة.

المهرجان القومي للمسرح، قائمة المكرمين في الدورة الـ 17

المهرجان القومي للمسرح يكرم أحمد الإبياري خلال افتتاح دورته الـ 17

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