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ثقافة وفنون

المهرجان القومي للمسرح، قائمة المكرمين في الدورة الـ 17

أسامة عباس وسلوى
أسامة عباس وسلوى محمد علي وأحمد بدير واحمد آدم

كشف المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 17 برئاسة الفنان محمد رياض، عن قائمة المكرمين خلال الدورة الجديدة والتي تنطلق يوم 15 يوليو الجاري، وتحمل اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب. 

المكرمون في المهرجان القومي للمسرح 

وضمت القائمة 10 رموز ونجوم مسرحية وهم: الفنان أحمد بدير، الفنان أحمد آدم، الفنانة سلوى محمد علي، الفنان أسامة عباس، الفنان حسن العدل، الفنان عزت زين، الدكتور عاطف عوض، المنتج أحمد الإبياري، المخرج عبد الله سعد، الناقدة نجوى عانوس. 

المهرجان القومي للمسرح المصري

والمهرجان القومي للمسرح المصري يقام برعاية ودعم من  وزارة الثقافة، والدورة المقبلة من عمر المهرجان ستحمل اسم الفنانة "سميحة أيوب".

وينطلق المهرجان  خلال الفترة من يوم 15 يوليو المقبل، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام.

اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح

وتتكون اللجنة لهذا المهرجان من الفنان محمد رياض ( رئيسا ) والفنان ياسر صادق ( مديرا للمهرجان ) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي وعبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام.

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وعمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبد العليم.

المهرجان القومي للمسرح يكرم حسن العدل خلال افتتاح دورته الـ 17

المهرجان القومي للمسرح يكرم الفنان عزت زين في دورته الـ17

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