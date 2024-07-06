محافظ الدقهلية: سنبذل كل ما في وسعنا لإرضاء أهالي المحافظة

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد ان أهم سمة في الدقهلاوية حرص المواطنين علي المحافظة بشكل كبير، مؤكدا تلقيه العديد من الاتصالات من شعب الدقهلية عقب حلف اليمين الدستورية من أبنائها الغيورين عليها.

محافظ الدقهلية

وتابع المحافظ حرص الدقهلاوية علي صورة بلدهم وقال: “هذا يلزمني ببذل أقصى جهد لتحقيق مطالبهم والكل هيساعدني لانه غيور علي محافظته”.

وقال المحافظ: "كلموني عن كل المشاكل منذ حلف اليمين والي اليوم والجميع حافظ الدقهلية زي عنيه عايزها في مستوي لا تتراجع عنه وسنبذل كل ما في وسعنا وطاقتنا لارضائه".

وقال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد إن مبدأ الاستعلاء والانعزالية مرفوض إطلاقا التواصل ثم التواصل ثم التواصل مبدأ للعمل.

وأكد المحافظ أن توجيهات القيادة السياسية تتعلق باستغلال القوى والطاقات البشرية وتعظيمها.

وقال محافظ الدقهلية “مش هنقل حد من مكانه بالكلام عنه وأنا قادر علي اكتشاف كل شيء بنفسي من خلال العمل ولا أحكم على شخص بالقول ومن اليوم نقطة ومن أول السطر ومن يرغب ان يكمل معي فالعمل هو الاساس لإثبات النجاح”.

وقال محافظ الدقهلية:" شرف ليا تقلد منصب محافظ الدقهلية ومحتاج فرصة احس اني قدمت شيئا للمحافظة من خلال العمل الجاد والانضباط".

وتابع المحافظ:"المؤشر الأساسي لنجاحي هو الرضا علي مستوي الخدمة ودا كلام واضح وليس شعارات"





ووصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد اليوم الى مبني ديوان عام محافظة الدقهلية لبدء مهام عمله بعد حلف اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية محافظا للدقهلية

وكان في استقبال محافظ الدقهلية اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة الدقهلية والدكتور احمد العدل نائب المحافظ

وأعرب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد عن سعادته البالغة بتكليفه بحقيبة محافظة الدقهلية مؤكدا أنها المحافظة المشرفة والولادة، بلد العلم والعلماء، ومتمنيا أن يكون على قدر الثقة والمسئولية في خدمة شعبها.

تصريح محافظ الدقهلية الجديد

وقال محافظ الدقهلية الجديد في تصريح خاص لـ "فيتو": تلقينا تكليفات هامة وعاجلة من رئيس الجمهورية، عقب حلف اليمين الدستورية، وهي شغلي الشاغل في ترتيب الأولويات، والتي جميعها من شأنها تخفيف العبء على المواطن ولصالح المواطن".

تكليفات اللواء طارق مرزوق لمحافظة الدقهلية

وتابع محافظ الدقهلية الجديد: “مفيش وقت للهزار، وسنعمل على أرض الواقع، وهدفنا الأساسي تخفيف العبء على المواطن والتواجد معه في أي مكان وزمان والعمل على حل المشكلات في مهدها أولا بأول”.

واستكمل اللواء طارق مرزوق حديثه قائلا: "أتمنى ربنا يعنى وأكون على قدر المسئولية والثقة التي تم تكليفي واختياري لها وأن أكون منصفا لشعب الدقهلية في كل ما يتمناه".

مكتبي مفتوح ولم يشغلني أي شاغل 24 ساعة عمل

وأكد محافظ الدقهلية الجديد: “مكتبي مفتوح ولم يشغلني أي شاغل 24 ساعة عمل متواصل لخدمة المواطن الدقهلاوي كي يشعر بالتغير، مؤكدا أنه يعمل محافظا للدقهلية بعد خبرة عمل 39 عاما ونصف في وزارة الداخلية وزارة الانضباط التي يفخر بيها دائما”.

السيرة الذاتية لمحافظ الدقهلية الجديد

اللواء طارق مرزوق، سيتولى منصبه الجديد محافظًا لـ الدقهلية في خلال الحركة الجديد المنتظرة خلال ساعات ومتوقع حلف اليمين غدا.

-عمل اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع السجون

- وكان عقيدًا بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

- ترقى لرتبة العميد وعمل نائبًا لمدير أمن أسوان في 2016.

- تولى منصب مدير قطاع الشرق بالعاصمة.

- وفي 25 يوليو 2019، اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات واسعة، شملت تعيين اللواء طارق مرزوق، حكمدارًا للعاصمة اي حكمدار القاهرة

- وانتقل مديرًا لأمن الجيزة

- ثم مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون.

- ثم مستشار أول وزير الداخلية حتى منصب محافظ الدقهلية..

وأشرف اللواء طارق مرزوق، على العشرات من القضايا الكبيرة التي شغلت الرأي العام، والتي كان على رأسها حادث تفجير معهد الأورام.

ولعب اللواء طارق مرزوق، دورًا بارزًا في كشف العناصر والجماعات الإرهابية التي اتخذت من القاهرة ملاذًا لها للهروب من قبضة الأمن، وشارك في فك لغز مئات القضايا الهامة.