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محافظات

محافظ أسوان يتفقد أعمال التطوير بحديقة الورد لتحويلها إلى لوحة فنية (صور)

محافظ اسوان يتفقد
محافظ اسوان يتفقد حديقة الورد، فيتو

 تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال التطوير الجارية بحديقة الورد بكورنيش النيل، والمقامة على مساحة 7 آلاف م2، وبنسبة تنفيذ 70٪، ومن المقرر الانتهاء منها فى سبتمبر القادم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالحديقة برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلًا عن القيادات التنفيذية المعنية.

زيادة المسطحات الخضراء ووضع اللمسات الجمالية

ووجه اللواء أشرف عطية إلى أهمية التركيز فى أعمال التطوير على زيادة المسطحات الخضراء ووضع اللمسات الجمالية فى كافة أركان الحديقة، مع الالتزام أيضًا بالهوية البصرية، مكلفًا بأن يتم بالتوازى تهذيب الأشجار المعمرة المتواجدة بالحديقة، ووضع الألوان الراقية والمبهرة، وخاصة في ظل ما تمتلكه الحديقة من وجود مواقع ترفيهية ومنطقة خدمات ودورات مياه عمومية حضارية، وكاميرات المراقبة وأماكن لانتظار السيارات.

تطوير حديقة الورد طبقا لرؤية وفكر متكامل 

أضاف أن كل ذلك يتم وفقًا لرؤية وفكر متكامل ونموذجى يساهم فى أن تصبح حديقة الورد لوحة فنية وبانوراما جمالية، وتكون براند خاصا بعروس المشاتى وواجهة مشرفة تبهر أبناء أسوان وضيوفها وزائريها.

وأشار أشرف عطية إلى أن ما يتم تنفيذه من أعمال بحديقة الورد يأتى ضمن سلسلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الحدائق والمتنزهات باعتبارها المتنفس الحيوى لأهالى أسوان، وتستكمل تباعًا بباقى الحدائق، لافتًا إلى أن الحديقة شهدت أيضًا إقامة معرض لمنتجات التمور، والذى يضم أجود الأنواع من المصنعات المتنوعة بما يساهم فى الاستثمار الجيد لما تتفرد به عاصمة الاقتصاد الإفريقى بأعلى معدلات لأعداد النخيل على المستوى المحلى والدولى بـ 3.3 مليون نخلة.

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