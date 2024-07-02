من هو اللواء طارق مرزوق المرشح لمنصب محافظ الدقهلية

كشفت التوقعات الأولية لحركة المحافظين 2024 عن ترشيح اللواء طارق مرزوق محافظا للدقهلية، خلفا للدكتور أيمن مختار.

السيرة الذاتية لمحافظ الدقهلية الجديد

اللواء طارق مرزوق، سيتولى منصبه الجديد محافظًا لـ الدقهلية في خلال الحركة الجديد المنتظرة خلال ساعات ومتوقع حلف اليمين غدا.

-عمل اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع السجون

- وكان عقيدًا بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

- ترقى لرتبة العميد وعمل نائبًا لمدير أمن أسوان في 2016.

- تولى منصب مدير قطاع الشرق بالعاصمة.

- وفي 25 يوليو 2019، اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات واسعة، شملت تعيين اللواء طارق مرزوق، حكمدارًا للعاصمة اي حكمدار القاهرة

- وانتقل مديرًا لأمن الجيزة

- ثم مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون.

- ثم مستشار أول وزير الداخلية حتى منصب محافظ الدقهلية..

وأشرف اللواء طارق مرزوق، على العشرات من القضايا الكبيرة التي شغلت الرأي العام، والتي كان على رأسها حادث تفجير معهد الأورام.

ولعب اللواء طارق مرزوق، دورًا بارزًا في كشف العناصر والجماعات الإرهابية التي اتخذت من القاهرة ملاذًا لها للهروب من قبضة الأمن، وشارك في فك لغز مئات القضايا الهامة.

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