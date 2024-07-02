الأربعاء 03 يوليو 2024
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حوادث

ضبط أكاديمية تعليمية بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالدقهلية

كيان تعليمى بدون
كيان تعليمى بدون ترخيص
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ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أكاديمية تعليمية بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالدقهلية.

النصب على المواطنين بالدقهلية 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية؛ بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"، واتخاذها من الكيان مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية ومنحهم دورات تعليمية وشهادات فى العديد من المجالات المختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة".

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان، وبحوزتها عدد من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم دورات تدريبية – شهادات خالية البيانات "معدة للتزوير" – كارنيهات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة - أكلاشيه خاص بالكيان –دفاتر إستلام نقدية ومجموعة من الكتب الدراسية مجهولة المصدر وأوراق خاصة بنشاط الكيان ومطبوعات دعائية– 2 جهاز حاسب آلي وهاتف محمول "بفحصها تبين احتواؤها على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

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