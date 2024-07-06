السبت 06 يوليو 2024
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محافظات

فرحة طلاب الثانوية العامة في الدقهلية بسهولة امتحاني الكيمياء والجغرافيا (فيديو)

خروج طلاب الثانوية
خروج طلاب الثانوية العامة، فيتو

تباينت آراء طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية بشأن امتحاني الكيمياء والجغرافيا، فيما عبر غالبية الطلاب عن فرحتهم بسهولة الامتحانات. 

وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان ردود فعل طلاب الثانوية العامة بعد أداء امتحان الكيمياء والجغرافيا بالدقهلية.

وشهدت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، إقبال 56 ألفًا و299 طالبًا وطالبة  بالثانوية العامة على 154 لجنة لأداء امتحان الكيمياء  لشعبة العلمي والجغرافيا لشعبة الأدبي في 3 ساعات متواصلة، حيث يبدأ الامتحان 9 صباحًا حتى 12 وسط تعزيزات أمنية مشددة.

ومن جانبه تابع ناصر شعبان وكيل  تعليم الدقهلية من غرفة العمليات المركزية امتحانات الثانوية العامة بديوان عام مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي 2024 ويتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية. 

56 ألفًا و299 يؤدون امتحانات الثانوية في الدقهلية

ويؤدي 56 ألفًا 299 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية في المواد التي تضاف للمجموع، فيؤدي الطلاب الامتحانات في 154 لجنة امتحانية ما بين 150 لجنة مضاف إليها لجنة بسجن جمصة ولجنة المتفوقين ولجنة المكفوفين ولجنة بمستشفى  الأورام. 

وصول الأسئلة من الكنترول للجان

 ويتواصل وكيل الوزارة في الصباح الباكر مع غرف العمليات الفرعية للتأكد من وصول الاسئلة، وذلك في الوقت المحدد لها ولاطمئنان على انتظام الطلاب بلجان الامتحانات. 

محاذير داخل لجان امتحانات الثانوية العامة في الدقهلية

 كما شدد على عدم اصطحاب الموبايلات والساعات الإلكترونية مع توفير الهدوء داخل لجان الامتحانات وخارجها، وضرورة توفير سبل الراحة للطلاب، وكذلك توفير المراوح للتغلب على حرارة الجو. 

لجنة ثلاثية وغرفة عمليات للتواصل الدائم في ماراثون الامتحانات 

وقال وكيل الوزارة إنه تم تشكيل اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وغرفة عمليات مركزية برئاسة ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة باللجنة، وسرعة التدخل حال حدوث أي طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الامتحانية.

 اللجان مراقبة بالكاميرات 

 وأشار وكيل الوزارة إلى أن كل اللجان الامتحانية في مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، تحسبًا لرصد أي ‏محاولات للغش أو حدوث أي تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات مناشدًا الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان طبقًا لقرارات ‏وزارة التربية والتعليم.

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