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أخبار مصر

جامعة القاهرة بين قائمة الـ300 الأفضل عالميا بالتصنيف الأمريكي 2024 (إنفوجراف)

جامعة القاهرة، فيتو
جامعة القاهرة، فيتو
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سلط مركز معلومات مجلس الوزراء الضوء على تواجد جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة عالمية بالتصنيف الأمريكي لعام 2024.

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، دخول الجامعة ضمن أفضل 300 جامعة راقية عالمية بالتصنيف الأمريكي US-News لعام 2024، كما أنه ولأول مرة تخترق جامعة القاهرة حاجز أفضل 15 جامعة على مستوى العالم في تخصص الصيدلة وعلم السموم بالترتيب 12 عالميًّا.

جامعة القاهرة تتصدر قائمة الجامعات المصرية

تصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية؛ حيث توجد 7 تخصصات ضمن أفضل 100 تخصص على مستوى العالم، وذلك من مجمل 2460 جامعة عالمية نشرها التصنيف ويعتمد التصنيف الأمريكي (يو إس نيوز) على عدة معايير تركز في الأساس على النجاح الأكاديمي للجامعات، بما في ذلك السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة بكل عام وأثرها، والتعاون الدولي، ومنح درجة الدكتوراه.

وتبرز أهمية هذا التصنيف عن التصنيفات العالمية الأخرى؛ نظرًا لاهتمامه بالبحث العلمي المنشور عالميًّا، وهذا يوفر معلومات كثيفة للطلاب المحتملين المهتمين بالجامعات الراقية حول العالم.

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مجلس الوزراء جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تخصص الصيدلة وعلم السموم قائمة الجامعات المصرية

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