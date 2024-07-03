3 ملفات شائكة في انتظار محافظ الدقهلية الجديد

تزامنا مع التشكيل الوزاري الجديد الذي شمل محافظة الدقهلية فهناك 3 ملفات شائكة في انتظار المحافظ الجديد للتعامل معها في أسرع وقت.

ومن المقرر ان يتضمن التشكيل الحكومي الجديد تغيير محافظ الدقهلية ونائب المحافظ وهذه ملفات أولوية اولي للتعامل معها.

ومن اولي هذه الملفات ملف مراسي الاتوبيس النهري المتوقفة بعد الحجز علي الشركة التي كانت تتعامل معها وكثرة الديون عليها وهي مراسي خاصة بالدولة امفق عليها مبالغ طائلة.

انشاء مراسي الاتوبيس النهري جاء في إطار اهتمام الدولة بتوفير وسائل النقل المختلفة تيسيرا علي المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة النقل الجماعي وتوفير وسائل نقل حضارية للمواطنين (النقل الجماعي-النقل النهري).

مشروع الاتوبيس النهري من المشروعات القومية التي تهدف إلي توفير وسيلة نقل حضارية ورحلات ترفيهية للمواطنين للحد من التكدس المروري بالشوارع وخلق متنفس ترفيهي جديد يتسم بجمال الطبيعة والهواء النقي.

وهناك 4 مراسى للاتوبيس حاليا على شاطى نيل المنصورة من مبنى المحافظة حتى جامعه المنصورة، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع وتشغيلة يهدف للمساهمة فى حل المشكلات المرورية بمدينه المنصورة والتيسير على طلاب الجامعة، بتكلفة ٢٠ مليون جنيه كمرحلة أولى بطول المرسى،

و شهدت الدقهلية إنشاء 2 مرسى جديد للأتوبيس النهرى بمدينة طلخا مرسي فاروق الباز بطلخا وأنيس منصور الصفا، وذلك للربط بين مدينتى المنصورة وطلخا، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 16 مليون جنية.

ملف حديقة الحيوان

حديقة الحيوان في المنصورة كانت تعتبر من أهم الأماكن الترفيهية لأهالي مدينة المنصورة وأصبحت الآن خارج الخدمة

حديقة الحيوان بالمنصورة أسسها الخواجة توريل فى الخمسينات، وتركها وكانت مليئة بالحيوانات وتم تفريغها من الحيوانات وتحولت لصحراء جرداء ومباني خرصانية لا جدوي منها.

ومنذ سنوات طويلة وهي خاوية علي عروشها بعد تفريغها من الحيوانات في عهد المحافظ الاسبق تحت مسمي التطوير وتحولت من مساحة خضراء لكتل خرسانية الي الان.

مصيف جمصة وتطويره

تعد مدينة جمصة هي المدينة الساحلية السياحية في محافظة الدقهلية حيث يمر بها البحر الابيض المتزسط بطول 12 كيلوا ودائما يتم وضعها في مقارنة برأس البر ومطالب بتكويرها ورفع كفائتها في كافة القطاعات ونظرا لقلة التعداد السكامي بها الذي للا يتجاوز ال 6 الاف نسمه فكل عام تحدد ميزانيتها مم الدولة بمبتلغ ضئيلة من 200 الف الي نص مليون جنيه مما لا يتيح تطويرها.

تقع محافظة الدقهلية شمال شرق الدلتا بمصر. عاصمتها هي مدينة المنصورة، ويبلغ عدد سكان المحافظة حوالي 6 ملايين نسمة مما يجعلها من أكبر محافظات مصر سكانًا.

وتعد محافظة الدقهلية من المحافظات الكبري ويصل تعدادها السكاني أكثر من 7 مليون نسمة.