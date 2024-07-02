حركة المحافظين 2024، أحمد راشد يغادر مكتبه بديوان الجيزة وعادل سعيد الأقرب للمنصب

حركة المحافظين، كشفت مصادر حكومية مطلعة أن عادل سعيد الأقرب لتولي منصب محافظ الجيزة في حركة المحافظين 2024 خلفا للواء أحمد راشد.

وعلمت فيتو من مصادرها أن اللواء أحمد راشد جمع متعلقاته من مكتبه في ديوان عام محافظة الجيزة بعد تأكد رحيله في الحركة الجديدة.

أسماء المحافظين الجدد

وعلمت فيتو من مصادر مطلعة، تفاصيل ترشيح عدد من الأسماء لـ حركة المحافظين الجديدة، وتضم:

اللواء أشرف الجندي محافظا للإسكندرية

عادل سعيد محافظًا للجيزة

اللواء عماد الكدواني محافظًا للمنيا

اللواء هشام أبو النصر محافظًا لأسيوط

اللواء طارق مرزوق محافظًا للدقهلية

اللواء علاء عبد المعطي لكفر الشيخ

اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظا لسوهاج

اللواء أشرف فارس محافظًا للإسماعيلية

اللواء خالد شوقي محافظًا لأسوان

اللواء حازم الأشموني محافظًا للشرقية

اللواء أيمن عطية محافظ القليوبية

اللواء أيمن الشهابي محافظ دمياط