المرشح الخاسر في الانتخابات الإيرانية يطالب المواطنين بمساعدة الرئيس الفائز

قال المرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات الرئاسة الإيرانية سعيد جليلي، اليوم السبت، إن إيران شهدت مشاركة واسعة وتنافسا جادا وأجواء نزيهة خلال الماراثون الانتخابي.

ودعا المرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات الرئاسة الإيرانية الجميع، لمساعدة الرئيس المنتخب الجديد في تخطي مشاكل البلاد، مضيفا: "من واجبي مساعدة الحكومة الجديدة لتجاوز مشاكل البلاد".

فوز مسعود بزشكيان بالانتخابات الرئاسية الإيرانية

في وقت باكر من صباح اليوم السبت، أعلنت طهران فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ المتشدد، سعيد جليلي.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران محسن إسلامي اليوم السبت، عن حصول مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا، بعد فرز 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 49.8%.