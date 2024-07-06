المرشد الإيراني يوجه رسالة إلى بزشكيان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية

هنأ المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت رئيس البلاد الجديد مسعود بزشكيان هو وجميع العاملين على إجراء الانتخابات الرئاسية.

ودعا خامنئي الرئيس المنتخب الجديد مسعود بزشكيان إلى استغلال الطاقات البشرية الشابة والثورية المخلصة من أجل راحة الشعب وتقدم البلاد، مضيفا: "على الرئيس المنتخب بزشكيان أن يسير على نهج إبراهيم رئيسي".

فوز مسعود بزشكيان بالانتخابات الرئاسية الإيرانية

في وقت باكر من صباح اليوم السبت، أعلنت طهران فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ المتشدد، سعيد جليلي.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران محسن إسلامي اليوم السبت، عن حصول مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا، بعد فرز 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 49.8%.