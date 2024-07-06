السبت 06 يوليو 2024
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خارج الحدود

بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، بزشكيان يوجه رسالة للشعب الإيراني

بزشكيان،فيتو
بزشكيان،فيتو

دون الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان أول منشور له على منصة "إكس" كتب فيه أن "انتهاء الانتخابات مثّل بداية للرفقة"، وأقسم للشعب الإيراني بأنه "لن يتركه وحده".

رسالة بزشكيان للشعب الايراني

وخاطب بزشكيان الشعب الإيراني عبر منصة "إكس" قائلا: "أيها الشعب الإيراني العزیز، لقد انتهت الانتخابات وهذا بداية لرفقتنا، لن يتم تمهيد الطريق الصعب أمامنا إلا برفقتكم وتعاطفكم وثقتكم.

وأضاف: "أمد يدي إليكم وأقسم بشرفي أني لن أترككم لوحدكم في هذه الطريق ولا تتركوني وحیدا".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، كتب الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ تأسيسها، في حسابه على "إنستجرام": "شكرا لإيران".

اول وعود الرئيس الايراني

وفي أول وعوده التي أطلقها عقب إعلان فوزه على منافسه سعيد جليلي، قال الرئيس المنتخب: "سأمد يد الصداقة للجميع وسأشرك الجميع في تنمية البلاد. المنافسون هم إخوتي".

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