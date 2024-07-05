فوائد البقدونس، يحمى من أمراض القلب والسرطان ويقوى المناعة والعظام

فوائد البقدونس، البقدونس من الخضروات الورقية الشهيرة التي يتم تجفيفها واستخدامها كتوابل، وهو ذات نكهة مميزة تجعل استخدامه في الطهي ضرورى.

وفوائد البقدونس، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وكان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة بعض الأدوية.

أهمية البقدونس

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البقدونس هو نبات عشبي ينتمي إلى عائلة الخيميات، ويعتبر من النباتات العشبية التي تستخدم في العديد من المطابخ حول العالم، ويتميز بنكهته العطرية الفريدة ويستخدم زينة وفي الطهي لإضفاء نكهة مميزة، بالإضافة إلى طعمه، ويحمل البقدونس العديد من الفوائد الصحية التي تجعله إضافة قيمة للنظام الغذائي.

فوائد البقدونس

فوائد البقدونس للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد البقدونس التى تدفعنا لتناوله:-

البقدونس مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم. يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين ك، الذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة العظام والمساعدة في عملية تخثر الدم.

يحتوي على فيتامين سي الذي يعزز مناعة الجسم ويحسن من صحة الجلد.

يحتوى على فيتامين أ الذي يدعم صحة العينين والبشرة.

البقدونس غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والكاروتينات، والتي تساعد في مكافحة الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة في الجسم، هذه المركبات تساهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

البقدونس يحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم ومنع حدوث الإمساك، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البقدونس على خصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات التي يمكن أن تحسن صحة الجهاز الهضمي وتقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

البقدونس يُعرف بخصائصه المدرة للبول، مما يساعد في التخلص من السموم والسوائل الزائدة في الجسم، وهذا يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من احتباس السوائل أو مشكلات الكلى.

يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

تناول البقدونس بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب بفضل محتواه من حمض الفوليك، الذي يقلل من مستويات الهوموسيستين في الدم، وهو مركب مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في البقدونس تساهم في حماية القلب من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

البقدونس يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات مثل الأبيجينين، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، هذا يجعله مفيدًا في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة التي ترتبط بالالتهابات المزمنة، مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب.

الفيتامينات والمعادن الموجودة في البقدونس، خاصة فيتامين سي والزنك، تعزز مناعة الجسم وتساعد في مكافحة العدوى، وتناول البقدونس بانتظام يمكن أن يقوي جهاز المناعة ويجعله أكثر فعالية في محاربة الأمراض.