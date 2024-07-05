فوائد الشاي الأخضر، يخفض الكوليسترول ويحسن المزاج ويحمي من السرطان

فوائد الشاي الأخضر، الشاي الأخضر من أنواع الشاى الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون واشتهر بفاعليته فى إنقاص الوزن لقدرته على حرق الدهون بالجسم.

وفوائد الشاي الأخضر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله ولكن دون إفراط.

أهمية الشاي الأخضر

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الشاي الأخضر هو مشروب شائع ومحبوب في جميع أنحاء العالم، وله تاريخ طويل يعود إلى آلاف السنين في الثقافات الآسيوية، ويعتبر الشاي الأخضر مصدر غني بالمركبات الطبيعية المفيدة، وله العديد من الفوائد الصحية التي تم توثيقها في العديد من الدراسات العلمية.

فوائد الشاي الأخضر

فوائد الشاي الأخضر للصحة

وأضافت استشارى التغذية العلاجية، أن من فوائد الشاي الأخضر، الآتي:

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وخاصة البوليفينولات والفلافونويدات، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة في الجسم، والجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تسبب ضرر للخلايا وتساهم في تطور الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر تعمل على تحييد هذه الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض.

الشاي الأخضر يمكن أن يساهم في تحسين وظائف الدماغ.

يحتوي الشاي الأخضر على كمية معتدلة من الكافيين، وهو محفز طبيعي يساعد على تحسين اليقظة والتركيز.

يحتوي الشاي الأخضر على مركب يسمى L-theanine، الذي يمكن أن يعزز نشاط الناقلات العصبية مثل الدوبامين والجابا، مما يؤدي إلى تأثير مهدئ ويساعد في تحسين المزاج والقدرة على التركيز.

الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في فقدان الوزن، وأظهرت الدراسات أن المركبات الموجودة في الشاي الأخضر، مثل الكاتيشين والكافيين، يمكن أن تزيد من معدل الأيض وتساعد في حرق الدهون.

تناول الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساهم في تحسين عملية الأيض ويساعد في تقليل نسبة الدهون في الجسم، خاصةً عند دمجه مع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.

الشاي الأخضر يمكن أن يحسن صحة القلب، وتشير الدراسات إلى أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، بينما يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

يساهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الشاي الأخضر يمكن أن يعزز جهاز المناعة، ويحتوي الشاي الأخضر على مركبات تعزز نشاط الخلايا المناعية وتحسن استجابة الجسم للعدوى.

له تأثير مضاد للميكروبات، مما يساعد في الوقاية من بعض أنواع البكتيريا والفيروسات.