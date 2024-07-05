مشاكل الساحل الشمالي عرض مستمر.. حبس مجدي شطة بسبب قضية الشقة.. أحمد حجازي يتشاجر مع سائح.. وحادث الملهى الليلي «الأبرز»

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر مشاجرة للاعب كرة القدم أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة، مع أحد الأشخاص، خلال تواجده في الساحل الشمالي، وهو ما أثار تساؤلات العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الفزع بين الزائرين.

ومن المعروف أن منطقة الساحل الشمالي، من أرقى المناطق السياحية للطبقات الراقية، فتضم المنطقة مجموعة من أفخم القرى والمنتجعات السياحية التي تتميز بمياه البحر الزرقاء والرمال الذهبية.

تلك الحادثة لم تكن الأولى من نوعها هذا الموسم، فشهدت منطقة الساحل العديد من الحوادث المشابهة بين أبناء العائلات الراقية.

مجدي شطة يعود للحجز بسبب شقة في الساحل الشمالي

وكشف محامي مؤدي المهرجانات مجدى شطة تفاصيل استمراره في الحجز إلى الآن بعد قرار إخلاء سبيله في قضية القبض عليه أثناء تواجده مع تاجر مخدرات في منطقة المرج، أن موكله عليه أحكام قضائية أخرى.

وتابع المحامي، أنه تم إجراء معارضات في عدد من القضايا المتهم فيها مؤدي المهرجانات مجدي شطة، ويتبقى قضية مشاجرة بسبب شقة كان موكلي استأجرها من شخص في الساحل الشمالي ولم يسدد مجدي شطة الإيجار مما دفع صاحب المكان إلى تقديم دعوى ضده والحصول على حكم قضائي بـ 6 أشهر ونفذت فيه جميع المعارضات والمتبقي أن يتصالح صاحب الدعوي مع مجدي شطة، حتى إخلاء سبيله.

بسبب ملهى ليلي.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة الساحل الشمالي

وكشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على موقع "إنستجرام" بشأن حدوث مشاجرة بالأسلحة بمنطقة الساحل الشمالى ووفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19-6-2024 تبلغ لقسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح بحدوث مشاجرة ومصابين بأحد الملاهي الليلية بدائرة القسم، بين طرف أول (المدير المسئول عن الملهى المشار إليه "بدون ترخيص" و6 عاملين)، طرف ثان: (3 أشخاص "من المترددين على الملهى " وبحوزة أحدهم سلاح ناري "طبنجة" تم ضبطها)، لقيام الطرف الأول بمنع الطرف الثانى من الدخول للملهى.

ونتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص من الطرفين "بسحجات وكدمات واشتباه كسور" وحدوث تلفيات بـ (4 سيارات تصادف تواجدها بمكان المشاجرة)، كما تبين عدم صحة ما ورد بشأن وفاة أحد الأشخاص، وتم ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.