فوائد حبوب حمض الفوليك للمتزوجة، يجب تناوله

فوائد حبوب حمض الفوليك للمتزوجة، حمض الفوليك من العناصر الغذائية المهمة التي يجب أن يحصل عليها الجسم يوميا خاصة للنساء المتزوجات والحوامل.

وفوائد حبوب حمض الفوليك للمتزوجة، عديدة ما يجعله ضرورة حيث يجب تناول قرص يوميا، كما أنه مهم وضرورى للنساء الحوامل.

أهمية حمض الفوليك

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن حبوب حمض الفوليك تلعب دورًا مهمًا في صحة المرأة المتزوجة، سواء كانت تخطط للحمل أو تسعى للحفاظ على صحتها العامة، حيث يعد حمض الفوليك، المعروف أيضًا بفيتامين ب9، أحد الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم للقيام بالعديد من الوظائف الحيوية.

فوائد حبوب حمض الفوليك للمتزوجة

وأضافت منى، أن من فوائد حبوب حمض الفوليك للمتزوجة:-

تعزيز صحة الجهاز العصبي، وحمض الفوليك يساهم في إنتاج الحمض النووي والحمض النووي الريبي (RNA)، وهما عنصران أساسيان في تكوين الخلايا الجديدة، وهذا الدور الحيوي يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي ومنع تلف الأعصاب، بالتالي، يمكن أن تكون حبوب حمض الفوليك مفيدة في تقليل مخاطر الأمراض العصبية مثل الاكتئاب والتدهور العقلي.

تحسين صحة القلب، ويساهم حمض الفوليك في تقليل مستويات الهوموسيستين في الدم، وهو حمض أميني يرتبط ارتفاع مستوياته بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، عن طريق خفض الهوموسيستين، يمكن لحمض الفوليك أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تعزيز الخصوبة، وتلعب حبوب حمض الفوليك دورًا هامًا في تعزيز الخصوبة لدى النساء، والفيتامين ب9 يساعد في تحسين نوعية البويضات ويزيد من فرص الحمل الصحي، لذلك، ينصح النساء اللواتي يخططن للحمل بتناول مكملات حمض الفوليك قبل الحمل بفترة لا تقل عن شهر.

الوقاية من تشوهات الجنين، وأحد أهم فوائد حمض الفوليك هو دوره الكبير في الوقاية من التشوهات الخلقية لدى الجنين، خصوصًا تشوهات الأنبوب العصبي مثل السنسنة المشقوقة وانعدام الدماغ، وتوصي الأطباء النساء اللواتي يخططن للحمل أو في الأشهر الأولى من الحمل بتناول حبوب حمض الفوليك بشكل يومي لضمان سلامة تطور الجنين.

دعم صحة الجلد والشعر، ويساهم حمض الفوليك في تجديد الخلايا، وهو أمر مهم لصحة الجلد والشعر، ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى مشاكل مثل تساقط الشعر وجفاف البشرة، وتناول مكملات حمض الفوليك بانتظام يمكن أن يساعد في الحفاظ على بشرة صحية وشعر قوي.

تحسين الصحة العامة، وبجانب الفوائد المذكورة، يلعب حمض الفوليك دورًا في تعزيز الصحة العامة للمرأة، ويمكن أن يساعد في تحسين مستويات الطاقة والتقليل من التعب، بفضل دوره في تكوين خلايا الدم الحمراء وتحسين وظائف الجهاز الهضمي.