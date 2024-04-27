فوائد البقدونس، يحمي من الجلطات ويطرد السموم من الجسم

فوائد البقدونس، البقدونس من الخضراوات الخضراء الشهيرة التي تقدم كأعشاب ويستخدم كتوابل وله قيمة غذائية عالية.

وفوائد البقدونس، عديدة لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم وكان يستخدم في الطب القديم وينصح به الخبراء.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن البقدونس من الخضراوات الخضراء الشهيرة التي لها نكهة مميزة تجعل استخدامها أساسي في طهي الطعام، كما تستخدم في عمل السلطة، وكان يستخدم في الطب القديم وحاليًّا يدخل في صناعة بعض الأدوية ونال شهرة واسعة في فاعليته في تفتيت حصوات الكلى.

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عناصر غذائية مهمة موجودة في البقدونس

وأضافت منى، أن البقدونس له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والكلوروفيل ونسبة عالية من الألياف وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين ه.

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فوائد البقدونس

وتابعت، أن من فوائد البقدونس التي تدفعنا لتناوله:

يقوي المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

يعزز من صحة الكبد ويحفز من إنتاج العصارة الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون وطردها خارج الجسم وأيضا تسهل من عملية الهضم.

يساعد في مقاومة الجذور الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية وبالتالي يقلل فرص الإصابة بالأمراض السرطانية.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

يعزز من صحة الشعر لأنه يمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الشعر.

يساعد على موازنة لزوجة الدم وبالتالي يقلل فرص الإصابة بالجلطات.

ينظم عملية الهضم وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يقوي العظام والمفاصل لاحتوائه على الكالسيوم.

يعزز من صحة العضلات ونموها وبنائها.

يساعد في الوقاية من أمراض الشيخوخة.

يحسن من الرؤية الليلية ويعزز النظر ويحسن من صحة الجلد.

يساعد في ترميم الخلايا بالجسم وإنتاجها.

يفتت حصوات الكلى ويدر البول ويساعد في علاج التهابات المثانة.

يقضى على رائحة الفم الكريهة لاحتوائه على الكلوروفيل الذي يقضي على البكتيريا المسببة لهذه الرائحة الكريهة.

يساعد في علاج عسر الهضم ويمنع الإصابة بالإمساك.

يخفض مستوى السكر بالدم وكان يستخدم كعلاج لمرضى السكر.

يعزز من صحة الجهاز العصبي.

يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يساعد فى تعزيز صحة البشرة ويحافظ على شبابها ويمنع ظهور حب الشباب.