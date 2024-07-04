فوائد القرفة، تحمي من أمراض القلب والسرطان وتعزز صحة الجهاز التنفسي

فوائد القرفة، القرفة من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها نكهة مميزة ورائحة نفاذة، وتستخدم فى الطهى وعمل الحلوى.

وفوائد القرفة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناولها ولكن بشروط.

استخدامات القرفة

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن القرفة من التوابل الشهيرة التي تُستخدم منذ القدم في الطهي والطب التقليدي، ولها فوائد صحية عديدة تجعلها إضافة قيمة للنظام الغذائي.

فوائد القرفة

فوائد القرفة للصحة

وأضافت أن من فوائد القرفة التى تدفعنا لتناولها:-

القرفة تساعد في تحسين عملية الهضم من خلال تعزيز حركة الأمعاء وتقليل الغازات والانتفاخات.

تساهم في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الغثيان والإمساك، وتساعد في تحسين شهية الطعام.

تحتوي القرفة على مركبات مثل السينامالديهيد، التي تُعتبر مضادة للالتهابات، هذه الخصائص تُساهم في تقليل الالتهابات في الجسم، مما يُساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل.

القرفة تُساعد في تحسين حساسية الأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.

تناول القرفة بانتظام قد يُساعد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني في السيطرة على مستويات السكر في الدم بشكل أفضل.

القرفة تُساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تُساعد أيضًا في تحسين تدفق الدم وتقليل ضغط الدم، مما يُساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة في الجسم، هذه المضادات تُساعد في حماية الخلايا من التلف وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.

القرفة تساهم في تحسين وظائف الدماغ والذاكرة.

المركبات النشطة في القرفة قد تُساعد في الحماية من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر.

تُعتبر القرفة مضادًا طبيعيًا للميكروبات، حيث تُساهم في مكافحة البكتيريا والفطريات.

تستخدم القرفة في بعض الأحيان كمكمل غذائي لمكافحة التهابات الجهاز التنفسي والتهاب الحلق.

تُساعد القرفة في تعزيز عملية الأيض، مما يساهم في حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع، وتساعد أيضًا في تقليل الشهية، مما يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن.

يمكن استخدام القرفة موضعيًا لتحسين صحة الجلد.

تساعد القرفة في مكافحة البكتيريا والفطريات التي تسبب حب الشباب، وتساهم في تحسين نسيج الجلد ومرونته.

بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا، تُستخدم القرفة في صناعة منتجات العناية بالفم مثل معاجين الأسنان وغسولات الفم، حيث تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة وتحسين صحة اللثة.