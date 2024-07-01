بخاخ سهل وسريع لعلاج فراغات الشعر والقضاء على التساقط نهائيا

فراغات الشعر من الأمور التى تنتشر بين الفتيات وتزعجهن كثيرا لتأثيرها السلبي على مظهر وكثافة الشعر، لذا تهتم الفتيات بعلاجها.

وفراغات الشعر وتساقطه يمكن أن يسببان الصلع مع الوقت لذا يجب العلاج الفورى والسريع للحفاظ على جمال الشعر ومظهره.

بخاخ سهل لعلاج فراغات الشعر

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، بخاج سهل وسريع لعلاج فراغات الشعر والقضاء على التساقط نهائيا.

المكونات:-

3 أعواد من الروز ماري

كوب ماء مغلي

2 مسمار قرنفل

3 نقاط زيت روز ماري

الطريقة:-

ننقع الروز مارى فى الماء المغلي ونغطيه حتى يبرد.

ثم نصفى الخليط ونأخذ السائل الناتج.

نحضر زجاجة بخاخ ونضع بها القرنفل وزيت الروز ماري ونضيف لهم سائل الروز ماري.

ثم نغلق الزجاجة لتصبح جاهزة للاستخدام.

حيث نرش بها جذور الشعر بعد الاستحمام ونتركها بدون غسيل.

نكرر الوصفة 3 مرات اسبوعيا.

علاج فراغات الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.