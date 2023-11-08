فوائد زيت الجوجوبا للشعر، لترطيبه وزيادة كثافته والقضاء على القشرة

فوائد زيت الجوجوبا للشعر، عديدة وهامة، مما يستلزم ضرورة الاستعانة به، في علاج مختلف مشاكل الشعر، وزيت الجوجوبا؛ هو زيت طبيعي يتم استخلاصه من بذور نبات الجوجوبا، وهو نبات صحراوي ينمو في أمريكا الشمالية. يحتوي زيت الجوجوبا على مجموعة متنوعة من الفوائد للشعر.

فوائد زيت الجوجوبا للشعر

وأكدت خبيرة التجميل الهندية ارميشا، أو فوائد زيت الجوجوبا للشعر عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

ترطيب الشعر

يساعد زيت الجوجوبا على ترطيب الشعر الجاف والمتقصف، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميغا 9 الدهنية.

Advertisements

علاج قشرة الرأس

يساعد زيت الجوجوبا على علاج قشرة الرأس، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات.

زيادة كثافة الشعر

يساعد زيت الجوجوبا على زيادة كثافة الشعر، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة لتساقط الشعر.

تحسين مرونة الشعر

يساعد زيت الجوجوبا على تحسين مرونة الشعر، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة.

فيما يلي بعض الطرق لاستخدام زيت الجوجوبا للشعر:

استخدامه كزيت للشعر

يمكن استخدام زيت الجوجوبا كزيت للشعر، وذلك عن طريق تدليك فروة الرأس والشعر بكمية مناسبة من الزيت، وتركه لمدة ساعة، ثم غسله بالشامبو.

إضافة قطرات منه إلى الشامبو أو البلسم

يمكن إضافة قطرات من زيت الجوجوبا إلى الشامبو أو البلسم، وذلك لتعزيز فوائدهما للشعر.

استخدامه كعلاج لقشرة الرأس

يمكن استخدام زيت الجوجوبا كعلاج لقشرة الرأس، وذلك عن طريق تدليك فروة الرأس بكمية مناسبة من الزيت، وتركه لمدة ساعة، ثم غسله بالشامبو.

بشكل عام، يعتبر زيت الجوجوبا من الزيوت الطبيعية الآمنة للاستخدام على الشعر، ولكن يجب إجراء اختبار حساسية قبل استخدامه للتأكد من عدم وجود أي رد فعل تحسسي.

زيت الجوجوبا للشعر

فوائد زيت الجوجوبا للبشرة

وأضافت خبيرة الجتميل الهندية، أن فوائد زيت الجوجوبا للبشرة، مذهلة وهامة، وهو ما تستعرضه فيما يلي:

ترطيب البشرة

يعتبر زيت الجوجوبا مرطبًا طبيعيًا فعالًا للبشرة الجافة والدهنية على حد سواء. فهو يساعد على حبس الرطوبة في البشرة، مما يمنع جفافها وتشققها.

يمكن استخدام زيت الجوجوبا كمرطب يومي للبشرة الجافة أو الدهنية. فقط ضعي بضع قطرات من الزيت على بشرتك النظيفة والمجففة، واتركيه حتى يمتص تمامًا.

علاج حب الشباب

يساعد زيت الجوجوبا على تنظيم إنتاج الدهون في البشرة، مما يساعد على منع انسداد المسام وظهور حب الشباب. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.

يمكن استخدام زيت الجوجوبا لعلاج حب الشباب عن طريق وضع بضع قطرات من الزيت على المناطق المصابة مرتين يوميًا.

علاج الأكزيما والصدفية

يساعد زيت الجوجوبا على ترطيب البشرة وتهدئة الحكة والالتهابات المرتبطة بأمراض الجلد مثل الأكزيما والصدفية.

يمكن استخدام زيت الجوجوبا لعلاج الأكزيما والصدفية عن طريق وضع بضع قطرات من الزيت على المناطق المصابة مرتين يوميًا.

حماية البشرة من أضرار الشمس

يحتوي زيت الجوجوبا على خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية.

ضعي بضع قطرات من الزيت على بشرتك قبل الخروج من المنزل.

تقليل ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة

يساعد زيت الجوجوبا على ترطيب البشرة وتحسين مرونتها، مما يساعد على تقليل ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

يمكن استخدام زيت الجوجوبا لتقليل ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة؛ عن طريق وضع بضع قطرات من الزيت على وجهك ورقبتك مرتين يوميًا.