تحرير 100 مخالفة تموينية خلال حملات بالدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية تشديد الرقابة على المخابز والأسواق، حيث تم ضبط 100 مخالفة في مجال المخابز والأسواق بدائرة المحافظة.

وجاء ذلك بناءا على توجيهات المحاسب السيد دايرة المشرف العام على مديرية التموين بالدقهلية، وتحت إشراف السيد المحاسب علي حسن وكيل المديرية، وبمتابعة كلًا من محمد زغلول مدير عام الرقابة والدكتورة شيماء الهندي مدير عام شئون التجارة الداخلية.

استهداف 9 مراكز في الحملات

وتم المرور بحملات متنوعة من المديرية (الرقابة التموينية- البيوع التجارية- الرقابة التجارية) والإدارات التابعة لها ناحية بندر ميت غمر، تمى الأمديد، أجا، السنبلاوين، مركز ميت غمر، نبروه، ميت سلسيل، السنبلاوين، مركز ميت غمر).

مجال الرقابة على المخابز المرور على 320

وأفاد المشرف العام بناء على التقرير المعروض عليه بتحرير المخالفات التالية، في مجال الرقابة على المخابز تم المرور على عدد 320 مخبزا وتم تحرير 71 مخالفة كالآتي:

• محضر تجميع بطاقات بـ66 بطاقة.

• محضر عدم نظافة أدوات العجين.

• 19 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

• 13 محضر تصرف في دقيق بقيمة 96 شيكارة.

• محضر توقف عن الإنتاج.

• محضر عدم إعطاء بون صرف.

• 7 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

• 28 محضر نقص وزن ما بين ( ٧-١٩ ) جم.

تحرير 29 مخالفة في مجال الرقابة

وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 29 مخالفة كالآتي:-

• 15 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

• 6 محاضر عدم وجود شهادة صحية

• 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ( سجائر).

• محضر غش تجارى.

• محضرين تجميع سلع مدعمة ( مواد بترولية).

• محاضر سلع مجهولة المصدر

• محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.



المضبوطات تمثلت في أسطوانة غاز، 1020 لتر سولار، 50 كجم منتجات لحوم ودواجن مجمدة، 5 شكائر دقيق حر.

فتح قنوات رسمية لتلقي شكاوى المواطنين

وأكدت المديرية فتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ( https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الاندرويد.أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا الرسمية. وتسعد المديرية والادارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحًا وحتى الساعة "2" ظهرًا.