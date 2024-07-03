تموين الاقصر: ضبط ٢٦٥٠ قطعة حلوى مجهولة المصدر

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملاتها التموينية للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والفواتير والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، وأسفرت هذه الحملات عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة وعرضها على وكيل النائب العام.

تحرير 38 مخالفة تموينية





حيث أسفرت الحملة عن ضبط ٢٦٥٠ قطعة حلوى مثلجات مجهولة المصدر بناحية البياضية، كما تم ضبط عدد 48 كيس مقرمشات و48 عصير فواكة وعدد 2 قاروصة سجاير وعدد 25 باكو معسل بدون فواتير او مستندات دالة على مصدرها،وتحرير 38 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع المرور على المخابز والمحال التجارية.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، بمتابعة توفر السلع الغذائية الاساسية والاستراتيجية بالاسواق والمبادرة والمخابز البلدية للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب بالاوزان وتوفر الخبز بالمناطق التي يتم غلق المخابز بها لاسباب قانونية والاسواق والمحلات التجارية.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل مديرية تموين الاقصر على مراقبة تطبيق الاشتراطات القانونية حفاظا على سلامة المواطنين بالاقصر وحفاظا على المال العام للدولة والعمل على ضبط الاسواق لعدم رفع الاسعار واتاحة السلع للمواطنين ومراقبة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.



استمرار استلام القمح من المزارعين



وتتابع غرفة العمليات المركزية بمديرية تموين الاقصر استلام وتخزين القمح عمليات بالإدارات لموسم ٢٠٢٤، مؤكدا الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصرعلى ان جميع اللجان تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات التوريد بالمواقع المخصصة.

ولفت وكيل وزارة التموين إلى أن غرفة عمليات المديرية تتابع عملية التوريد وتعمل على حل المشكلات التى قد تواجه عمل اللجان فى استلام او تخزين القمح.

كما شدد وكيل وزارة التموين بالأقصر على عمل اللجان و أهمية عمل اللجان وإبلاغ اللجنة المركزية بالمديرية اول بأول بمستجدات الموقف وتقدم عملية التوريد.

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