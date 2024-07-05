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تموين الفيوم تشن حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بمركزي طامية ويوسف الصديق

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة  علي الاسواق والمحال التجارية، بمركز يوسف الصديق، بهدف السيطرة على جنون الأسعار، والسلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

نتائج الحملة الموسعة على أسواق مركز يوسف الصديق

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر لأحد أصحاب البقالات التموينية،  للتصرف في 372 كيلو جرام سكر تمويني محظور تداولها خارج البطاقة التموينة.

كما حررت الحملة محضر لتاجر تمويتي اخر، للتصرف  في 476 زجاجه زيت تمويني، وحررت 8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، ومحضرين انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و3 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و8 محاضر عدم نظافة أدوات المعجن، و8 محاضر عدم الإعلان عن قائمه تشغيل المخابز، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار وأوزان الخبز السياحي المميز والفينو، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار المأكولات الشعبية.

حملة مكبرة على المحال التجارية والأسواق بمركز طامية

كما  شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم،  حملة مكبرة من علي اسواق ومحال  مركز طامية، واسفرت الحملة عن تحرير محضرين بيع سجائر بازيد من السعر الرسمي المحدد من الشركة المنتجة، كما حررت محضر عدم إعلان عن اسعار بيع السجائر من الإنتاج المحلي،  كنا حررت 3 مخاضر عدم إعلان عن اسعار بيع السلع الغذائية الحرة

تعليمات مديرين التموين بالفيوم الي الإدارات التموينية بالمراكز

وشدد  المهند سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بضرورة الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، حتي يتم المواجهة الحازمة لبعض التجار الجشعين، وتحقيقًا لمصلحة المواطن.

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