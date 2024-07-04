الرقابة على الصادرات: نسعى لتحقيق خطة الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.. وشهادات مطابقة المنتجات تلتزم بالمواصفات القياسية الدولية

أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين لاطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها الهيئة بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية.

وأشار الى أن الاختبارات المعملية التي تتم بمعامل الهيئة المعتمدة محليا ودوليا والمنتشرة في كافة موانئ الجمهورية والتي تحرص على تطبيق اعلى معايير الجودة الدولية حيث تلتزم بالقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص وسحب العينات طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

وقال إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محور رئيسي ضمن استراتيجية الصناعة الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الدورة الثالثة لمعرض كلين إفريقيا تكنولوجي شوو CLEAN AFRICA TECHNOLOGY SHOW، وبمشاركة أكثر من 100 شركة متخصصة في مجالات منتجات ومعدات وخدمات النظافة والتطهير والمغاسل.

وأكد المهندس عصام النجار أن معرض كلين إفريقيا تكنولوجي شوو يشهد اهتمام حكومي وإقليمي كبير فهو يمثل عدة قطاعات تلعب دور رئيسي في الاقتصاد المصري ويعد فرصة متميزة لرجال الأعمال المهتمين بقطاع الصناعات الكيماوية والمنظفات فهو أكبر تجمع لكبرى شركات صناعة المنظفات ومعدات التنظيف وشركات العناية الشخصية والتجميل وغيرها من القطاعات الهامة، كما يضم العديد من الوفود الأجنبية والإفريقية ويحظى بمشاركة واسعة لأكثر من 100 عارض من مصر والدول العربية الشقيقة.

والتقى بالعارضين والمشاركين بالمعرض واستعرض الدور البارز الذى تقوم به الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تسهيل حركة التجارة مؤكدًا على ما يتم بذله من مساعي جادة لتشجيع الشركات الناشئة الطامحة للتصدير من خلال الخدمات التي تقدمها الهيئة في العديد من المجالات.

إصدار شهادات المطابقة للمنتجات

وأشار إلى إصدار شهادات المطابقة للمنتجات من خلال وحدة منح شهادات المطابقة والتي تلتزم بتطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17065 - ISO/IEC 17025.

كما تتيح الهيئة التسجيل بمنظومة سابر السعودية وتعد أول هيئة حكومية مصرية معتمدة تسجل في نظام سابر السعودي وتمنح شهادة تقييم المطابقة طبقًا للمواصفة الدولية 17065ISO/IEC في العديد من اللوائح الفنية ومنها اللائحة الفنية للمنظفات واللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل كما أن الهيئة هي الجهة الحكومية المنوطة بإصدار شهادات البيع الحر للمنتجات Free Sale.



وفى سياق متصل أعلن المهندس عصام النجار أن الهيئة بصدد عقد عدة دورات تدريبية متخصصة للسادة المصدرين في مجال إصدار شهادات المنشأ طبقًا لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتي تمنح للصادرات المصرية وذلك لعدد من الاتفاقيات ومنها (اليورو متوسطية، اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية -كوميسا- ميركسور) وغيرها من الدورات التدريبية المتخصصة.

كما تم الرد على جميع الاستفسارات وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المصدرين من خلال التفاعل المباشر بالمعرض، وتقديم الدعم سواء كان في إرشادات فنية أو معملية الى الشركات التي تسعى لتصدير منتجاتها ذات الجودة العالية.