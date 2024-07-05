الجمعة 05 يوليو 2024
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حوادث

دفن جثمان طفل أصيب باختناق داخل أسانسير خلال فترة انقطاع الكهرباء بالدقهلية

أسانسير، فيتو
أسانسير، فيتو

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل لفظ أنفاسه الأخيرة، إثر إصابته بحالة اختناق داخل أسانسير خلال فترة انقطاع الكهرباء في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية. 

 

مصرع طفل باختناق داخل أسانسير 

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع داخل أسانسير بشارع البحر الأعظم التابع لدائرة مركز طلخا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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