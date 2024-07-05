الإعلام العبري يعلن بدء المرحلة الثالثة للعملية الإسرائيلية في شمال غزة

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، بأن المرحلة الثالثة للعملية الإسرائيلية في شمال غزة بدأت، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب على غزة

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قد ذكرت في تقرير لها الأسبوع الماضي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال، يوآف جالانت سيناقشان اليوم المرحلة الثالثة من الحرب على غزة والتي تعتبر أقل كثافة.

وتحدث الكثير من المسئولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، والتي تتضمن قصف جوي على غزة ورفح الفلسطينية.

يأتي ذلك في ظل استعداد جيش الاحتلال لإنهاء الحرب في القطاع وحشد قواته على الحدود الشمالية استعدادا لمواجهة شاملة مع حزب الله اللبناني.