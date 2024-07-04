الحرب أوشكت على الانتهاء، بايدن يناقش مع نتنياهو اللمسات الأخيرة لوقف إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء اليوم، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمناقشة اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤدي لـوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة.

بايدن يناقش مع نتنياهو وقف إطلاق النار فى غزة

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، خلال وقت سابق اليوم، أن محادثات الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ركزت على تفاصيل مفاوضات الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة.

وتابع المسئول الأمريكى، الجانبان ناقشا القضايا العالقة التي يرتبط معظمها على وجه التحديد بكيفية تنفيذ الاتفاق.

استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى فى قطر

مشيرا إلى أن رد حركة حماس يدفع العملية إلى الأمام، وقد يوفر الأساس لإبرام صفقة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وكشف المسئول الأمريكى، أنه سيتم استئناف المفاوضات بين جميع الأطراف بشأن غزة اعتبارا من يوم غد في العاصمة القطرية "الدوحة".