الأحد 30 يونيو 2024
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سبت الاحتجاجات في إسرائيل، المتظاهرون يرفعون الكارت الأحمر لـ " نتنياهو "، وجنرال إسرائيلي يرسم خطة تفكيك حركة حماس في القطاع

تظاهرات إسرائيل،
تظاهرات إسرائيل، فيتو
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 اندلعت موجة احتجاجات حاشدة مساء اليوم السبت في عشرات الميادين الإسرائيلية تطالب بإقالة حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات عاجلة للكنيست مع إتمام صفقة تقضي بتبادل الأسرى مع حماس فضلا عن اتفاق تهدئة في غزة.

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن احتجاجات السبت غير مسبوقة حيث  اندلعت التظاهرات في 80 موقعا داخل البلاد للمطالبة بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.



إقالة حكومة نتنياهو  وإجراء انتخابات مبكرة

 كما توجه المتظاهرون لمقر نقابة العمال العامة في إسرائيل للمطالبة بإعلان إضراب شامل فيما دعت تظاهرات  تل أبيب  لصفقة تبادل فورية وتطالب قادة جيش الاحتلال بمنع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من إحباط جهود إبرامها.

ويأتي هذا في وقت أغلق متظاهرون إسرائيليون، اليوم السبت، شارع "90" الرئيسي قرب مدينة صفد شمالي البلاد احتجاجًا على الأوضاع الأمنية

 

تفكيك حركة حماس في غزة

 من ناحية اخرى قال قائد اللواء 12 الإسرائيلي المقدم هيفري الباز، إن تفكيك حركة حماس في مدينة رفح سيستغرق عامين إضافيين على الأقل، مشيرا إلى أن مهمة القضاء على حماس ليست سهلة.

 

وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي أن من يعتقد أن صفارات الإنذار ستتوقف خلال العام المقبل فهو "يذر الرمال في العيون"، مؤكدا أن القتال في رفح يدور بشكل بطيء ومقاتلو حماس قاموا بدراستنا.
وقال قائد اللواء 12 الإسرائيلي إن حماس تدير في رفح حرب  مكونة من مجوعات مستقلة ما يجعل مهمة التعامل معها أصعب، مشددا على أن مهمة القضاء على حماس ليست سهلة والأمر يتطلب وقتا وضغطا عسكريا كبيرا.

 

تظاهرات إسرائيل، فيتو

محاولة التوصل لإتفاق بين تل ابيب وحماس


واليوم كشفت مصادر لموقع "أكسيوس" أن إدارة بايدن قدمت في الأيام الأخيرة صياغة جديدة للبند 8 من مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" لمحاولة سد الفجوات والتوصل إلى الاتفاق.


وأكدت 3 مصادر مطلعة للموقع، أن هذا الجزء من الاتفاق يتعلق بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين إسرائيل و"حماس" خلال تنفيذ "المرحلة الأولى" من الصفقة من أجل تحديد الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية منها، والتي تتضمن التوصل إلى "استقرار وهدوء مستدام" في غزة.

من ناحية آخرى قال الجنرال احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق بريك، إن قادة إسرائيل يكذبون، والجنود يقولون إننا لا ننتصر في غزة، وحماس تضربنا وتقتلنا ولا تظهر أمامنا.

 

خسائر جيش الاحتلال في غزة، فيتو

خسائر جيش الاحتلال بغزة 


يتعرض الاحتلال الإسرائيلي، لقصف عنيف وعمليات مكثفة من المقاومة على جميع الاتجاهات، وقالت كتائب القسام إنها تخوض "اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم".

 

اشتباكات ضارية مع المقاومة فى حى الشجاعية


كما ذكرت قناة الجزيرة القطرية، أن الطائرات الإسرائيلية تقوم بإجلاء جنود جرحى من حي الشجاعية، وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن جنديين قتلا وأصيب ثالث بحالة حرجة في اشتباكات حي الشجاعية.


وحسب الإعلام العبري، قتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 5 على الأقل في اشتباكات بحي الشجاعية، وعمليات إجلاء مصابين وقتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى مستشفيات أسوتا وسوروكا وهداسا.

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين في معارك شمال غزة

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