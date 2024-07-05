الجمعة 05 يوليو 2024
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خارج الحدود

سرايا القدس تقصف جنود جيش الاحتلال وآلياته في حي الشجاعية بقذائف الهاون

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن قصف بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات جيش الاحتلال المتوغلين في حي الشجاعية.

كما أعلنت سرايا القدس عن قصفها بقذائف هاون تموضعا لجنود وآليات جيش الاحتلال في محور نتساريم جنوب مدينة غزة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة خطيرة جراء عدوان الاحتلال على مدينة جنين.

وذكرت تقارير إعلامية أمس الخميس، أن  فلسطينيين اثنين استشهدا  بقصف من طائرة  مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي غربي مدينة رفح.

 

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة


وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان أمس الخميس، ارتكاب قوات الاحتلال 4 مجازر جديدة وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و179 مصابا في 24 ساعة.


 

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38011 شهيدا و87.445 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

 

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سرايا القدس حي الشجاعية جيش الاحتلال حركة الجهاد الإسلامي غزة مدينة رفح

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