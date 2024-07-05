فتاة تعثر على توأمها من خلال التيك توك، ما القصة؟

كانت الشابة إيلين ديسادزي، تتصفح منصة تيك توك، حين وجدت شابة تدعى آنا بانشوليدزي، تشبهها تمامًا، وبعد الدردشة والتعارف اكتشفتا تبنيهما، فأجريتا اختبار الحمض النووي، ليتبين أنهما أكثر من قريبتين، وأنهما توأم، وفق موقع "24".

الاتجار بالأطفال

ووفق "ديلي ميل"، فإن الأختين من بين عشرات الآلاف من الأطفال الجورجيين، الذين تم بيعهم بشكل غير قانوني في فضيحة الاتجار بالأطفال التي استمرت لعقود من الزمان.

وشهد المخطط، الذي كشف عنه الصحفيون والعائلات التي تبحث عن أقارب مفقودين، سرقة الأطفال من أمهاتهم اللواتي قيل للعديد منهن أنهم توفوا ثم بيعهم لآباء بالتبني في جورجيا والخارج.

وبدأت إيلين وآنا، اللتان تبلغان من العمر 19 عامًا الآن، في كشف ماضيهما الخفي قبل عامين.

