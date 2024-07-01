إطلاق مركز مخصص لعرض فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية عبر تيك توك

كشفت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن عقدها شراكة مع تيك توك لاطلاق ركز مخصص لتغطية فعاليات النسخة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقرر انطلاقه في 3 يوليو بالرياض.

مركز مخصص لعرض محتوى البطولة

وبموجب ذلك التعاون سيتم تخصيص مركزا مخصصا يعرض المحتوى الخاص بالبطولة المرتقبة وتوفير تغطية شاملة لوجهات البث الرسمية والفرق واللاعبين طوال فترة الحدث.

وكشفت تيك توك عن تصميم مجموعة من الأنشطة التفاعلية الرامية إلى إثراء تجربة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وستنتج تيك توك برنامجًا أسبوعيًا مباشرًا يقدم تغطية شاملة وتقارير متنوعة حول أحدث أخبار البطولة وتحضيراتها لتبقي المتابعين على اطلاع دائم.

كما سيشهد TikTok LIVE تنوعًا في أنشطته بما في ذلك البث المباشر من قلب الحدث عبر شريحة كبيرة من مبتكري وصنّاع المحتوى من حول العالم.

وستقدم المنصة رموزًا تعبيرية جديدة وميزات مخصصة حصريًا لبث تيك توك المباشر الخاص ببطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

قال محمد النمر، مدير إدارة المبيعات في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية ان التعاون مع تيك توك، للوصول إلى قاعدة جماهيرية واسعة من عشاق الرياضات الإلكترونية وتُمكّن المزيد من المشجعين من متابعة ودعم لاعبيهم وأنديتهم المفضلة المشاركين في كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

قال محمد حرب مدير الشراكات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تيك توك ان الشراكة الجديدة مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، تُمكّن صنّاع المحتوى للتركيز على البطولة وتقديمها إلى مجتمع الرياضات الإلكترونية بأنماط وأساليب مخصصة.

فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وتنطلق فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 3 يوليو وتمتد لثمانية أسابيع، ويتابع المشجعين منافسات أهم اللاعبين والأندية المفضلة لديهم عبر 22 بطولة في أشهر الألعاب يصل مجموع جوائزها إلى أكثر من 60 مليون دولار والذي يعد أعلى إجمالي جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية.