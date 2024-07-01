الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

إطلاق مركز مخصص لعرض فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية عبر تيك توك

تيك توك، فيتو
تيك توك، فيتو
ads

كشفت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن عقدها شراكة مع  تيك توك  لاطلاق ركز مخصص لتغطية  فعاليات النسخة الافتتاحية  من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقرر انطلاقه في 3 يوليو بالرياض.

مركز مخصص لعرض محتوى البطولة 

وبموجب ذلك التعاون سيتم تخصيص مركزا مخصصا يعرض المحتوى الخاص بالبطولة المرتقبة وتوفير تغطية شاملة لوجهات البث الرسمية والفرق واللاعبين طوال فترة الحدث. 

وكشفت تيك توك عن تصميم مجموعة من الأنشطة التفاعلية الرامية إلى إثراء تجربة كأس العالم للرياضات الإلكترونية،  وستنتج تيك توك برنامجًا أسبوعيًا مباشرًا يقدم تغطية شاملة وتقارير متنوعة حول أحدث أخبار البطولة وتحضيراتها لتبقي المتابعين على اطلاع دائم. 

كما سيشهد  TikTok LIVE تنوعًا في أنشطته بما في ذلك البث المباشر من قلب الحدث عبر شريحة كبيرة من مبتكري وصنّاع المحتوى من حول العالم. 

وستقدم المنصة رموزًا تعبيرية جديدة وميزات مخصصة حصريًا لبث تيك توك المباشر الخاص ببطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. 

قال محمد النمر، مدير إدارة المبيعات في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية ان  التعاون مع  تيك توك، للوصول إلى قاعدة جماهيرية واسعة من عشاق الرياضات الإلكترونية وتُمكّن المزيد من المشجعين من متابعة ودعم لاعبيهم وأنديتهم المفضلة المشاركين في كأس العالم للرياضات الإلكترونية. 

قال محمد حرب مدير الشراكات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تيك توك ان  الشراكة الجديدة مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، تُمكّن  صنّاع المحتوى للتركيز على البطولة  وتقديمها إلى مجتمع الرياضات الإلكترونية بأنماط وأساليب مخصصة. 

فعاليات  كأس العالم للرياضات الإلكترونية 

"بايت دانس" تطالب بإلغاء قانون أمريكي يحظر "تيك توك"‎

بعدما أطلق حسابا على التطبيق الصيني، ترامب يتعهد بعدم حظر تيك توك

وتنطلق فعاليات  كأس العالم للرياضات الإلكترونية 3 يوليو وتمتد لثمانية أسابيع، ويتابع المشجعين منافسات أهم اللاعبين والأندية المفضلة لديهم عبر 22 بطولة في أشهر الألعاب يصل مجموع جوائزها إلى أكثر من 60 مليون دولار والذي يعد أعلى إجمالي جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تيك توك كأس العالم كأس العالم للرياضات الإلكترونية بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية الرياضات الالكترونية

مواد متعلقة

اختراق حسابات شركات ومشاهير على "تيك توك"، والشركة المالكة للتطبيق تعلق

عدد متابعيه وصل 3 ملايين في ساعات، ترامب ينضم إلى تيك توك

متحدث حملة بايدن الانتخابية عقب قرار حظر التطبيق: سنواصل استخدام تيك توك

بايدن يوقع على قرار نقل ملكية تيك توك لشركة غير صينية أو حظرها

الأكثر قراءة

تطور مفاجئ في أسعار الذهب قبل ساعات من كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

مع اقتراب إعلانها، التفاصيل الكاملة لإجراءات ومواعيد تشكيل الحكومة الجديدة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الحسم بيورو 2024

بث مباشر، مشاهدة مباراة أمريكا وأوروجواي لحسم التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

زي النهاردة، منع الرق في أول ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية

شباب زي الفل وبينهم 2 ولاد عم، أول صور لضحايا حادث إسنا جنوب الأقصر المروع

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مستشار سابق بالبنتاجون: العالم كله سئم منا وأمريكا ستفقد الهيمنة على العالم (فيديو)

منوعات

المزيد

رسميا في هذه الدولة، رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

تسير في الاتجاه المعاكس، دولة تجبر موظفيها العمل 6 أيام أسبوعيا

قلب الأم، بكاء رونالدو ووالدته بعد إهدار ركلة الجزاء (فيديو)

لحظات مرعبة لركاب طائرة بوينج بعد تعرضها لحادث جوي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في ختام التعاملات

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

إيرادات قناة السويس خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية