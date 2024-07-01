الثلاثاء 02 يوليو 2024
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صحة ومرأة

وصفات طبيعية لعمل جلسات تقشير البشرة في المنزل

تقشير البشرة في البيت
تقشير البشرة في البيت
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وصفات طبيعية لعمل جلسات تقشير البشرة في المنزل، تُعدّ وصفات تقشير البشرة الطبيعية من أفضل الطرق للحصول على بشرة نضرة وصحية دون الحاجة إلى استخدام منتجات باهظة الثمن أو التعرض لمواد كيميائية قاسية. 


وصفات طبيعية لتقشير البشرة في البيت

تقشير البشرة

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن هناك وصفات طبيعية لعمل جلسات تقشير البشرة في المنزل، والتي تجعلك تستغنين عن الذهاب لمراكز التجميل، وإليك بعض الوصفات السهلة والفعالة:

الليمون: يحتوي الليمون على حمض الستريك، وهو حمض ألفا هيدروكسي طبيعي يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة.
العسل: يمتاز العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، كما أنه يساعد على ترطيب البشرة.
زيت الزيتون: غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من التلف.
صودا الخبز: تعمل صودا الخبز على تقشير البشرة بلطف وإزالة الرؤوس السوداء.


وصفة الشوفان والعسل:
المكونات:
    ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.
    ملعقة صغيرة من العسل.
    ملعقة صغيرة من الحليب أو الماء.
الطريقة:
    1. اخلطي المكونات معًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
    2. ضعي المزيج على بشرتك الرطبة ودلكيها بحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقة أو دقيقتين.
    3. اتركي المزيج على وجهك لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

 

وصفة القهوة والسكر:
المكونات:
    ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.
    ملعقة كبيرة من السكر البني.
    ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
الطريقة:
    1. اخلطي المكونات معًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.
    2. ضعي المزيج على بشرتك الرطبة ودلكيها بحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقة أو دقيقتين.
    3. اتركي المزيج على وجهك لمدة 10 دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر.

 

وصفة البابايا والزبادي:
المكونات:
     نصف ثمرة بابايا ناضجة.
    ملعقة كبيرة من الزبادي.
الطريقة:
    1. هُرّسي البابايا حتى تصبح معجونًا ناعمًا.
    2. أضيفي الزبادي واخلطي المكونات جيدًا.
    3. ضعي المزيج على بشرتك الرطبة ودلكيها بحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقة أو دقيقتين.
    4. اتركي المزيج على وجهك لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

 

وصفة الطماطم والسكر:
المكونات:
     ثمرة طماطم ناضجة.
    ملعقة صغيرة من السكر.
الطريقة:
    1. هُرّسي الطماطم حتى تصبح معجونًا ناعمًا.
    2. أضيفي السكر واخلطي المكونات جيدًا.
    3. ضعي المزيج على بشرتك الرطبة ودلكيها بحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقة أو دقيقتين.
    4. اتركي المزيج على وجهك لمدة 10 دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر.

 

نصائح تساعدك على الاستمتاع بجلسة تقشير ناجحة:

تقشير البشرة


تأكدي من اختبار أي وصفة جديدة على منطقة صغيرة من بشرتك قبل وضعها على وجهك بالكامل للتأكد من عدم وجود حساسية.
لا تستخدمي المقشر أكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع.
رطبي بشرتك بعد التقشير بكريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.
تجنبي استخدام المقشر على البشرة المتهيجة أو المصابة بحروق الشمس.

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